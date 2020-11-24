رفع قرار المنع من الانتداب على شبيبة القيروان

وات -

اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه سيتم رفع قرار المنع بالانتداب المسلط على الفريق بداية من يوم الخميس القادم وذلك بعد ان توصلت الهيئة المديرة الى غلق ملف فريق اللاعب الغاني "بنجمان باتير".واوضحت "قام مكتب محاماة نادي ميدياما الغاني اليوم الثلاثاء بتاكيد استلامه لمبلغ منحة تكوين اللاعب باتير وخلاص المبلغ المقدر بنحو 48 الف دولار (حوالي 132 الف دنار)" مبينة انه بغلق هذا الملف تم تفادي عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد الشبيبة بقرار من الفيفا في صورة عدم الخلاص.وعلى صعيد اخر اعلنت شبيبة القيروان عن ايقاف نشاط فريق الاكابر لكرة اليد الى حين خضوع كامل المجموعة من لاعبين واطار فني وطبي ومرافقين للتحاليل وذلك بعد صدور تحليل فيروس كورونا ايجابي لاحد اللاعبين.