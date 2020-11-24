رسمي: مباراة الاتحاد المنستيري وفاسيل كيناما الاثيوبي في المنستير

وات - اعلن الاتحاد المنستيري اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان مقابلته مع فاسيل كيناما الاثيوبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ستقام بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة السابعة مساء.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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