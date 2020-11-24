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رسمي: مباراة الاتحاد المنستيري وفاسيل كيناما الاثيوبي في المنستير

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 11:16 قراءة: 0 د, 12 ث
وات - اعلن الاتحاد المنستيري اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان مقابلته مع فاسيل كيناما الاثيوبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ستقام بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة السابعة مساء.

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