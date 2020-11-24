المنتخب التونسي للاواسط يواصل تحضيراته استعدادات لتصفيات كاس افريقيا

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دخل المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم يوم الاثنين في تربص تحضيري جديد هو الحادي عشر على التوالي استعدادا للمشاركة في الدورة الترشيحية لمنتخبات تحت 20 عاما لمنتخبات شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (مورتيانيا 2021) والمقررة بتونس من 15 الى 27 ديسمبر المقبل.وستشهد هذه الدورة الترشيحية مشاركة 5 منتخبات هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر على ان يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى المرحلة النهائية.وأجرى الفريق حصة تدريبية اولى بمشاركة 21 لاعبا بالملعب الفرعي بالمنزه كان الهدف منها الاعداد البدني والفني قبل اقتحام المرحلة الاهم من العمل وذلك بهدف استكمال ما قامت به المجموعة من تطبيقات خلال الأسابيع الماضية.وسيلتحق ثلاثي النادي الصفاقسي أشرف الحباسي وعلاء غرام وعبد الله عميري بالمنتخب مباشرة بعد مباراة ذهاب الدور التمهيدي لرابطة ابطال افريقيا امام ماليندج الزنجباري خارج القواعد يوم 28 نوفمبر الحالي.و يتضمن برنامج يوم الثلاثاء حصتين تدريبيتين بملعب فرحات حشاد بأريانة الأولى على الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.النجم الرياضي الساحلي : أحمد سليمان النادي الإفريقي : محمد أمين زغادة - شهاب لعبيدي - قاسمي عزيز - أحمد العبيدي- أمين العجيمي النادي الرياضي الصفاقسي : بشير غرياني - اشرف الحباسي - علاء غرام - عبد الله عميري الإتحاد الرياضي ببن قردان : شوقي بن خذر الترجي الرياضي التونسي : مهيب سالمي- زياد بريمة- فاروق الميموني- منتصر التريكي المستقبل الرياضي بالمرسى : عثمان القروي النادي الأولمبي للنقل : ناجي فارس الترجي الرياضي الجرجيسي : محمد على الوريمي الملعب التونسي : يانيس الصغير نادي أولمبيك مدنين : عبد المهيب الشامخ النادي الرياضي بحمام الأنف : ريان حداد الواحة الرياضية بقبلي : حسام الكار نادي فيرونا الايطالي : نبيل مقني نادي اف سي باريس : أمين الشارني