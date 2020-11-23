جندوبة: متساكنو سوق الجمعة يشتكون من الانقطاع المتواتر للتيار الكهربائي وإقليم الشركة يتعهد بالتدخل

وات -

يشتكي عدد من متساكني قرى الدير والعاذر والحساينيّة من معتمدية جندوبة الشمالية، من الانقطاع المتواتر والمتكرر للتيار الكهربائي.وأفاد بعض متساكني هذه القرى الحدودية، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، أن مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي تدخلت، يوم أمس الاحد، لإصلاح الخلل الحاصل، لم تعر اتصالاتهم المتكررة منذ ليلة البارحة، اهتماما يرتقي الى تطلعهم من أجل معالجة هذا العطب المتكرر بصفة نهائية، وفق تعبيرهم.في المقابل، افاد مدير إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمود بن سلامة، في تصريح لـ(وات)، بأن أعوان الشركة بصدد استكمال اصلاح الاعطاب الحاصلة، والتي نجمت عن هبوب رياح قوية، متوقعا عودة التيار الكهربائي، مساء اليوم الاثنين، على حد قوله.