ماهر الهمامي: "اعتصامنا مفتوح إلى حين صدور قرار حكومي بعودة الأنشطة الثثقافية"

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أكد كاتب عام النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي أن اعتصام الفنانين بمدينة الثقافة سيتواصل إلى حين صدور قرار حكومي يقضي بالعودة الفورية للأنشطة الثقافية والفنية.وذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الأحد، إن المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس شاكر الشيخي زار المعتصمين، اليوم الأحد، وأعلمهم بقرار وزارة الشؤون الثقافية تقديم منحة مادية مستعجلة للفنانين خلال الأسبوع القادم، مضيفا قوله "هذا واحد من المطالب تحقق لكننا نرفض فك الاعتصام ما لم يتم إقرار العودة الفورية للأنشطة الثقافية وفق بروتوكول صحي".وكان الفنانون دخلوا في اعتصام مفتوح بمدينة الثقافة أمس الأول الجمعة، على إثر عقد ندوة صحفية مشتركة بين النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية.ونفّذ الفنانون خلال شهر نوفمبر الحالي سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية على خلفية ما اعتبروه "تراجع" الحكومة عن قرار عودة الأنشطة الثقافية و"عدم مراعاة" الوضعيات الاجتماعية التي يمرّ بها القطاع من فنانين وموسيقيين ومتداخلين من المهن المجاورة.ويطالب المعتصمون بعودة الأنشطة الثقافية والفنية وخلاص مستحقات الفنانين المتخلدة بذمة الوزارة.