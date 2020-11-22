المنتخب التونسي لكرة السلة يحل بكيغالي

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وصلت بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة فجر يوم الاحد إلى العاصمة الرواندية كيغالي استعدادا لخوض أولى مراحل المجموعة الأولى من تصفيات أفروباسكات "رواندا 2021" وذلك بعد رحلة دامت حوالي خمسة عشر ساعة تخللها توقف بمدينة اسطنبول التركية.وقد تحول وفد المنتخب الوطني مباشرة نحو النزل المخصص فقط لإقامة المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة التأهيلية حيث خضع جميع أفراد المنتخب إلى تحاليل كوفيد 19 تطبيقا للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة.ولن يتمكن المنتخب التونسي من مغادرة نزل الإقامة والانطلاق في التدريبات إلا عند صدور نتائج التحاليل.وكان الألماني ديرك باورمان مدرب المنتخب التونسي كشف عن قائمة ال12 لاعبا الذين سيشاركون في التصفيات المؤهلة لأفروباسكات رواندا 2021 المقررة بكيغالي من 27 الى 29 نوفمبر الجاري.وضمت القائمة عمر عبادة وحسني الالاهي ومراد المبروك وأشرف القنوني وأسامة المرناوي وعمر الموحلي ورضوان سليمان ومكرم بن رمضان ومحمد حديدان وأحمد العدامي ومحمد العباسي ومختار غيازة.كما قرر الإطار الفني دعوة اللاعب محمد فارس العشي للمشاركة في رحلة كيغالي ليواصل التدرب مع المجموعة.وسيستهل الخماسي التونسي مشاركته في التصفيات بملاقاة مدغشقر يوم 27 نوفمبر (الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس) على ان يواجه في المقابلة الثانية الكونغو الديمقراطية يوم 28 نوفمبر (الساعة العاشرة صباحا) في حين سيختتم سلسلة لقاءاته بالتباري مع جمهورية افريقيا الوسطى يوم 29 من نفس الشهر (الساعة الواحدة بعد الظهر).وتجدر الاشارة الى ان ثلاثة منتخبات من كل مجموعة من المجموعات الخمس تتاهل الى المرحلة النهائية للنسخة القادمة من الافروباسكات التي ستحتضنها رواندا من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021 وكان المنتخب التونسي توج باللقب القاري الاخير عام 2017.