سحب رعدية وامطار غزيرة السبت ليلا

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أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، تواصل التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، من مساء اليوم السبت.وأشار الى تهاطل الامطار حاليا بالشمال والوسط، متوقعا ان تتدافع السحب الرعدية المرفوقة بالامطار الغزيرة احيانا والبرد باماكن محدودة القادمة من البحر.وأوضح معهد الرصد الجوي أن درجات اليقظة في مستويات عالية بولايات بنزرت وباجة وجندوبة وفي مرحلة ثانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب غزارة الامطار خلال هذه الليلة وصباح غد الأحد.ومن المنتظر أن تتراوح كميات الامطار المسجلة بين 40 و60 مم لتصل محليا الى 80 مم.ونبّه من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والقريبة من الاودية والسدود.ويكون الجو باردا نسبيا، خلال هذه الليلة، خاصة ان درجات الحرارة تتراوح بين 12 و16 درجة ودون 10 درجات بالمرتفعات.وتهب الرياح قوية لتتجاوز سرعتها 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.والبحر شديد الاضطراب فهائج.