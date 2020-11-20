رئيس الحكومة يعلن عن عدد من الإجراءات لفائدة القضاة

باب نات - انعقدت مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، وحضور وزير العدل محمد بوستة.
وعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي في مستهل هذه الجلسة عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيين بفيروس كورونا.
وأكد رئيس الحكومة أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل، داعيا في هذا الإطار إلى مدّ جسور التواصل مع السادة القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19"، وشدّد على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه.
وتم في أعقاب هذه الجلسة إقرار ما يلي:
1- احداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات السادة القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لاتمام هذا القانون.
2- تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للسادة القضاة وعائلاتهم جراء جائحة "كوفيد-19".
3- الاذن لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باعداد دراسة لانشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم وذلك إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لارساء دولة مدنية عادلة.
4- الاذن لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم.
5- الاذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
6- تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للسادة القضاة وذلك في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أعلن عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل، يوم 16 نوفمبر 2020 والدخول في إضراب عام، مدته خمسة أيام بداية من الاثنين 16 نوفمبر إلى الجمعة 20 نوفمبر 2020، "احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".
يُذكر أن نقابة القضاة التونسيين، كانت أصدرت بدورها، بيانا صباح الجمعة ، قررت فيه التمديد في مدة الإضراب العام الذي ينفذه القضاة، منذ بداية الأسبوع، بسبب عدم تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية.
وعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي في مستهل هذه الجلسة عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيين بفيروس كورونا.
وأكد رئيس الحكومة أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل، داعيا في هذا الإطار إلى مدّ جسور التواصل مع السادة القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19"، وشدّد على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه.
وتم في أعقاب هذه الجلسة إقرار ما يلي:
1- احداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات السادة القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لاتمام هذا القانون.
2- تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للسادة القضاة وعائلاتهم جراء جائحة "كوفيد-19".
3- الاذن لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باعداد دراسة لانشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم وذلك إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لارساء دولة مدنية عادلة.
4- الاذن لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم.
5- الاذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
6- تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للسادة القضاة وذلك في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أعلن عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل، يوم 16 نوفمبر 2020 والدخول في إضراب عام، مدته خمسة أيام بداية من الاثنين 16 نوفمبر إلى الجمعة 20 نوفمبر 2020، "احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".
يُذكر أن نقابة القضاة التونسيين، كانت أصدرت بدورها، بيانا صباح الجمعة ، قررت فيه التمديد في مدة الإضراب العام الذي ينفذه القضاة، منذ بداية الأسبوع، بسبب عدم تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية.
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