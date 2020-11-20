الفاضل كريّم: الهجمات السيبرنية التي تعرضت لها تونس خلال ازمة كوفيد -19 زادت بنسبة 20 بالمائة

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برنامج "غوف تاك" سيتيح ربط وتجهيز اكثر 2200 مؤسسة تربوية بشبكة الأنترنات الداخلية "واي فاي"

كشف وزير تكنولوجيا لاتصال والتحول الرقمي، محمد الفاضل كريّم، الجمعة، عن زيادة عدد الهجمات السيبرنية التي تعرضت لها تونس خلال فترة كوفيد -19 بنسبة 20 بالمائة مما يتطلب ارساء آليات للحد من هذه الظاهرةتكن.وأضاف كريّم في مداخلة قدمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، ان عديد الشركات الكبرى طالتها الهجمات ولا تزال تعاني من آثار هذه الخروقات وشدّد على أنّ دعم الأمن السيبرني يعدّ من بين الاولويات التي ستعمل الوزارة على تطويرها في مختلف جوانبه سواء المتعلقة بارساء الثقة لدى المستهلك او دعم الملف في جانبه الامني والرقابي.وأكد ان الوزارة ستعمل في إطار المخطط الخماسي ورؤية الوزارة 2021-2025 على تحقيق ستّ أوليات وهي الإدماج الرقمي من خلال تعزيز النفاذ الى الخدمات عالية التدفق وتسريع الربط بالأنترنات عالي التدفق والمالي عبر تطوير الدفوعات عبر التقنيات الحديثة.ولاحظ ان الوزارة ستعمل، كذلك، على جعل تونس ارضا للرقمنة والتجديد وانها ستركز على الارتقاء بالادارة الرقمية من خلال مزيد تبسيط الاجراءات الى جانب تشجيع البحث والتجديد واستخدام الذكاء الاصطناعي ودفع التكوين والتشغيل في المجالات التكنولوجية.وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال، محمد الفاضل كريمّ، انه سيتم ربط وتجهيز اكثر من 2200 مؤسسة تربوية بشبكة الأنترنات "واي فاي" في اطار برنامج الحكومة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الادارية الموجهة للمواطن "غوف تاك".ولفت كريّم، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة صناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، الجمعة، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، الى ان عمليات ربط المؤسسات التربوية بالانترنات يعد امرا ضروريا خاصة في ظل القيود التي فرضتها ازمة كوفيد -19.وصادق مجلس نواب الشعب في 5 ماي 2020 على اتفاقية بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والحكومة التونسية بقيمة تناهز 270 مليون دينار .ويهدف البرنامج الى توفير خدمات الانترنات لزهاء 2250 مؤسسة تربوية و 250 مكتب تابع للصناديق الاجتماعية و 55 من بين دور الخدمات الاجتماعية.ولاحظ انه سيتم توفير وتجيهز المؤسسات التربوية بشبكة انترنات " واي فاي " بشكل كامل خاصة في ظل الإقتصار حاليا على قاعات الاعلامية.وشدّد على ان هذ المشروع يعد ضروريا في ظل الصعوبات التي طرحتها ازمة كوفيد -19 كما انه يعد من البرامج التي تقلص من الفجوة الرقمية.