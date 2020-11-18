لقاء ذهاب الدور التمهيدي لابطال افريقيا بين النادي الصفاقسي وملانديج الزنجباري يوم 28 نوفمبر

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اعلن النادي الصفاقسي يوم الاربعاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مباراته امام مضيفه نادي ملانديج الزنجباري لحساب ذهاب الدور التمهيدي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ستقام يوم السبت 28 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس.يذكر ان مقابلة الاياب ستقام نهاية الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل على ملعب الطيب المهيري بصفاقس بادارة طاقم تحكيم ليبي يتكون من محمد المبروك وباسم سيف النصر وصالح الشوقى وعبد الباسط شهوب.ويعود فريق عاصمة الجنوب الى مسابقة رابطة ابطال افريقيا بعد غياب 6 سنوات منذ نسخة 2014.ولم يسبق للنادي الصفاقسي التتويج بلقب المسابقة وتبقى افضل نتيجة له بلوغه نهائي نسخة 2006 عندما خسر امام الاهلي المصري.