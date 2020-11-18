عدد من رؤساء الأندية يجتمعون اليوم في العاصمة للنظر في ملف هلال الشابة والمكتب الجامعي

وات - ينتظر ان يجمع مساء اليوم الاربعاء بالعاصمة عدد من رؤساء الأندية التونسية لكرة القدم برئيس الهيئة المديرة للهلال الرياضي الشابي توفيق المكشر "من اجل البحث في تطورات ملف نزاع الفريق والمكتب الجامعي لكرة القدم ".
وقد اوضح الهلال الرياضي الشابي امس الثلاثاء في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك ان اجتماعا مرتقبا سيجمع غدا رؤساء الأندية التونسية بممثلين عن هلال الشابة دون تحديد هوية وأسماء الشخصيات والفرق التي قد تشارك في الاجتماع المخصص لإيجاد مخرج قانوني للازمة التي تعصف بالعلاقة بين هيئة هلال الشابة ومكتب جامعة كرة القدم .
وكانت مختلف المبادرات لحلحلة الوضع القائم بين هيئة الشابة والمكتب الجامعي باءت بالفشل في ظلّ تشبث الجامعة التونسية لكرة القدم بقرار تجميد نشاط الفريق خلال الموسم الرياضي 2020-2021 وجدير بالتذكير ان المكتب الجامعي كان قرر في اجتماعه يوم 17 اكتوبر الماضي تعليق نشاط جمعية هلال الشابة ومنعها من المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعة وهياكلها بالنسبة للموسم 2020-2021 وذلك "عملا بمقتضيات الفصول 25 و 29 و 31 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم وبعد معاينة عدم اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال الرياضي الشابي .
كما قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة يوم 12 اكتوبر خصم 6 نقاط من رصيد هلال الشابة قبل انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2020-2021 فضلا عن ايقاف توفيق المكشر رئيس هلال الشابة ومحمد بن ابراهيم الكاتب العام للجمعية عن كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين وفرض غرامة مالية على الجمعية قدرها 40 الف دينار .
وتاتي هذه العقوبات على خلفية التدوينات التي نشرتها السنة الماضية الصفحة الرسمية لهلال الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وعلى خلفية هذه الازمة شن أهالي الشابة منذ نحو شهر مجموعة من التحركات شملت غلق الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المنطقة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الولاية وارتفعت وتيرة الاحتجاج خلال الأسبوع الأخيرلتطال غلق المؤسسات والإدارات العمومية ومنها المعتمدية والبلدية والقباضة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز ومكتب البريد.
كما اودعت لجنة الدفاع عن فريق الشابة المتكونة من الاساتذة عبد الستار المسعودي والمنذر بالحاج علي واحمد صواب يوم 26 اكتوبر الماضي " قضية في الغاء القرار الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم ضد جمعية الهلال الشابي .
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كما تم ايداع مطلب في تاجيل تنفيذ القرار الجامعي موضوع الطعن طبق موجبات احكام الفصل 40 من قانون المحكمة الادارية ريثما يتم النظر لاحقا وفي مدة شهر في مطلب توقيف التنفيذ من تاريخ نشر القضية الاصلية في الالغاء" .
وكان فريق هلال الشابة شدد في وقت سابق على ان القرارت التي اتخذتها جامعة كرة القدم ضد الفريق المنتمي الى الرابطة المحترفة الاولى سواء فيما يتعلق بالعقوبات المالية بسبب التدوينات او بقرار رفض انخراط الجمعية لموسم 2020-2021 "غير قانونية" مبينا ان الجمعية "تعرضت الى مظلمة تاريخية في كرة القدم التونسية والعالمية" .
وخلال ندوة صحفية اقيمت بالعاصمة قال توفيق المكشر رئيس الجمعية " ان وضعية هلال الشابة سليمة" مؤكدا على انه " قرر رفقة نائب الرئيس (صابر بوعطي) عدم الخروج من الجمعية مع مواصلة الدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة عن حقوق الفريق من خلال الالتجاء الى المحكمة الادارية والمحكمة الدولية الرياضية (التاس).
كما توجهت الهيئة المديرة لنادي هلال الشابة اول امس الإثنين برسالة قالت انها "الاخيرة" لرئيس الحكومة هشام المشيشي "أملا في إنصاف الفريق" مطالبة في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك رئيس الحكومة "بموقف رسمي واضح من أزمة النادي يبدّد ما شاب المواقف السابقة من غموض" على حد تقديرها.
وجاء في نص البيان بالخصوص " رسالتنا إلى عنايتكم واضحة ونداؤنا هذه المرّة سيكون الأخير.. نريد موقفا رسميا واضحا ممّا وقع عرضه على سيادتكم في هذا الملفّ يبدّد ما شاب المواقف السابقة من غموض خاصّة وأن الهيئة المديرة للفريق لم يعد لها قبل بحجم الضغوط المسلطة عليها من الشارع الرياضي داخل مدينة تغلي كالمرجل وتكاد الأمور فيها أن تنفلت لتتخذ حمم الغضب أشكالا ومسارات يصعب التكهّن بمآلاتها في المستقبل".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد اوضح الهلال الرياضي الشابي امس الثلاثاء في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك ان اجتماعا مرتقبا سيجمع غدا رؤساء الأندية التونسية بممثلين عن هلال الشابة دون تحديد هوية وأسماء الشخصيات والفرق التي قد تشارك في الاجتماع المخصص لإيجاد مخرج قانوني للازمة التي تعصف بالعلاقة بين هيئة هلال الشابة ومكتب جامعة كرة القدم .
وكانت مختلف المبادرات لحلحلة الوضع القائم بين هيئة الشابة والمكتب الجامعي باءت بالفشل في ظلّ تشبث الجامعة التونسية لكرة القدم بقرار تجميد نشاط الفريق خلال الموسم الرياضي 2020-2021 وجدير بالتذكير ان المكتب الجامعي كان قرر في اجتماعه يوم 17 اكتوبر الماضي تعليق نشاط جمعية هلال الشابة ومنعها من المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعة وهياكلها بالنسبة للموسم 2020-2021 وذلك "عملا بمقتضيات الفصول 25 و 29 و 31 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم وبعد معاينة عدم اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال الرياضي الشابي .
كما قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة يوم 12 اكتوبر خصم 6 نقاط من رصيد هلال الشابة قبل انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2020-2021 فضلا عن ايقاف توفيق المكشر رئيس هلال الشابة ومحمد بن ابراهيم الكاتب العام للجمعية عن كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين وفرض غرامة مالية على الجمعية قدرها 40 الف دينار .
وتاتي هذه العقوبات على خلفية التدوينات التي نشرتها السنة الماضية الصفحة الرسمية لهلال الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وعلى خلفية هذه الازمة شن أهالي الشابة منذ نحو شهر مجموعة من التحركات شملت غلق الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المنطقة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الولاية وارتفعت وتيرة الاحتجاج خلال الأسبوع الأخيرلتطال غلق المؤسسات والإدارات العمومية ومنها المعتمدية والبلدية والقباضة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز ومكتب البريد.
كما اودعت لجنة الدفاع عن فريق الشابة المتكونة من الاساتذة عبد الستار المسعودي والمنذر بالحاج علي واحمد صواب يوم 26 اكتوبر الماضي " قضية في الغاء القرار الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم ضد جمعية الهلال الشابي .
.
كما تم ايداع مطلب في تاجيل تنفيذ القرار الجامعي موضوع الطعن طبق موجبات احكام الفصل 40 من قانون المحكمة الادارية ريثما يتم النظر لاحقا وفي مدة شهر في مطلب توقيف التنفيذ من تاريخ نشر القضية الاصلية في الالغاء" .
وكان فريق هلال الشابة شدد في وقت سابق على ان القرارت التي اتخذتها جامعة كرة القدم ضد الفريق المنتمي الى الرابطة المحترفة الاولى سواء فيما يتعلق بالعقوبات المالية بسبب التدوينات او بقرار رفض انخراط الجمعية لموسم 2020-2021 "غير قانونية" مبينا ان الجمعية "تعرضت الى مظلمة تاريخية في كرة القدم التونسية والعالمية" .
وخلال ندوة صحفية اقيمت بالعاصمة قال توفيق المكشر رئيس الجمعية " ان وضعية هلال الشابة سليمة" مؤكدا على انه " قرر رفقة نائب الرئيس (صابر بوعطي) عدم الخروج من الجمعية مع مواصلة الدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة عن حقوق الفريق من خلال الالتجاء الى المحكمة الادارية والمحكمة الدولية الرياضية (التاس).
كما توجهت الهيئة المديرة لنادي هلال الشابة اول امس الإثنين برسالة قالت انها "الاخيرة" لرئيس الحكومة هشام المشيشي "أملا في إنصاف الفريق" مطالبة في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك رئيس الحكومة "بموقف رسمي واضح من أزمة النادي يبدّد ما شاب المواقف السابقة من غموض" على حد تقديرها.
وجاء في نص البيان بالخصوص " رسالتنا إلى عنايتكم واضحة ونداؤنا هذه المرّة سيكون الأخير.. نريد موقفا رسميا واضحا ممّا وقع عرضه على سيادتكم في هذا الملفّ يبدّد ما شاب المواقف السابقة من غموض خاصّة وأن الهيئة المديرة للفريق لم يعد لها قبل بحجم الضغوط المسلطة عليها من الشارع الرياضي داخل مدينة تغلي كالمرجل وتكاد الأمور فيها أن تنفلت لتتخذ حمم الغضب أشكالا ومسارات يصعب التكهّن بمآلاتها في المستقبل".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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