الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاربعاء 18 نوفمبر 2020

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صفاقس: 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 حالة شفاء وحالة وفاة وحيدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية

قابس : تسجيل حالتي وفاة و30 اصابة جديدة بكورونا

زغوان: تسجيل حالتي وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



القصرين :ارتفاع حصيلة الإصابات جراء فيروس " كورونا"

مدنين : تسجيل 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا والإصابات في جربة حومة السوق تعود الى الارتفاع

باجة : عدد ضحايا كورونا بباجة يصل الى 51 شخصا

المنستير: حالتا وفاة و38 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 145 تحليلا منجزا و125 حالة شفاء وحالة وفاة وحيدة وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء في صفحتها الرسمية.كما أفادت الإدارة الجهوية للصحة أن 8 مصابين يقيمون حاليا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و77 مصابا بقسم "كوفيد أوكسجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و51 مصابا بالمصحات الخاصة.وتشير الإحصائية الخاصة بآخر وضعية للحالة الوبائية في الجهة إلى بلوغ عدد الوفيات 151 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المثبتة بواسطة التحاليل المخبرية 5572 حالة وعدد المتعافين من الوباء 4360 شخصا.كما تجاوز عدد التحاليل المنجزة عتبة 25 ألف تحليل.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح اليوم لمراسل (وات ) أنه قد تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة (02 ) من بين الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وذلك بكل من وذرف وقابس المدينة ،مشيرا الى ان عدد المتوفين بفيروس كورونا قد ارتفع في ولاية قابس بحالتي الوفاة الجديدتين الى 56 متوفيا ومتوفية.وأضاف جبران انه تم اجراء 109 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 30 عينة قد جاءت نتائج تحاليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 10 اصابة بقابس الجنوبية و08 اصابات بقابس المدينة و04 اصابات بالحامة وإصابتين بكل من قابس الغربية وغنوش والمطوية وإصابة واحدة بكل من وذرف ومارث.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 2799 اصابة مشيرا الى أن 2238 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 559 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 147 حالة بقابس الجنوبية 134 حالة بقابس المدينة و91 حالة بالحامة و61 حالة بغنوش.سجلت بولاية زغوان ليلة أمس الثلاثاء، حالتي وفاة جراء الأصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الأولى لامرأة تبلغ من العمر 82 سنة أصيلة منطقة الناظور توفيت بمستشفى سهلول بسوسة، والثانية لرجل بالزريبة يبلغ من العمر 83 سنة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة سهيل بالي (وات) واضاف بالي ان عدد الوفيات في الجهة ارتفع على إثر ذلك إلى 48 حالة وفاة، سجلت جميعها بعد 27 جوان الماضي تاريخ فتح الحدود .وأفاد في سياق متصل أنه تم تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس، شملت كافة معتمديات الجهة، ارتفع بموجبها إجمالي الاصابات إلى 941 حالة منها 75 إصابة سجلت لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية.ارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس " كورونا" المستجد بولاية القصرين ، مساء أمس الثلاثاء ، إلى 1728 إصابة بعد تسجيل 24 إصابة جديدة عقب صدور نتائج تحاليل 68 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بالقصرين (45 عينة كشفت عن اصابة 12 شخصا ) وبالمخبر الخاص بمدينة القصرين (23 عينة كشفت عن إصابة 12 شخصا).كما سجلت الجهة الصحية مساء أمس حالة وفاة لمسنة بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين ليرتفع بذلك عدد إجمالي الوفيات منذ بداية الموجة الثانية من جائحة " كورونا"إلى حدود مساء أمس الى 83 حالة وفاة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة عبدالغني الشعباني (وات) .وبين الشعباني بالمناسبةأن 45 مريضا يقيمون حاليا بالمستشفى الجهوي بالقصرين منهم 8 مرضى يخضعون للتنفس الإصطناعي فيما يقيم 8 مرضى اخرين بالمستشفى المحلي بسبيطلة و5 مرضى بالمستشفى المحلي بسبيبة و4 مرضى بالمستشفى المحلي بفريانة و3 مرضى بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس إلى جانب 2 مرضى بالمستشفى المحلي بفوسانة ومريض بالمستشفى المحلي بتالة .وبخصوص المستشفى الميداني أوضح أن عملية تجهيزه بالأكسجين لم تتتم بعد نظرا لطول الإجراءات الإدارية .يذكر أن المستشفى الميداني بالحي الأولمبي بالقصرين المدينة يحتوي على 30 سريرا وهو مموّل من طرف المجلس الجهوي للولاية بكلفة تقدر بحوالي 300 ألف دينار منها 180 ألف دينار لاقتناء تجهيزات متمثلة في 3 آلات للتنفس الإصطناعي لحالات الإنعاش و10 الالات للتنفس الطبيعي لحالات الاستعجالي إلى جانب تجهيزات صحيةاخرى لفائدة المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية مع 30 ألف دينار لتهيئة الفضاء و50 ألف دينار لتركيز محطة الغاز الطبي و45 ألف دينار لإقتناء مستلزمات الوقاية الضرورية للطاقم الطبي من كمامات ولباس واقي .سجّلت ولاية مدنين من بين 241 عيّنة تلقّتها الادارة الجهوية للصحة ليلة امس 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها اصابة عوني صحة ليرتفع عدد المصابين في هذا القطاع الى 57 اصابة جملية واصابة تلميذ ليصل عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 34 اصابة فيما ترتفع الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1265 اصابة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتتوزع الاصابات الجديدة بجربة حومة السوق التي عاد بها الفيروس الى الانتشار بعدد وصل اليوم الى 14 اصابة وبن قردان 7 اصابات في ارتفاع في هذه الايام الاخيرة ثم مدنين الشمالية والجنوبية 10 اصابات وجربة ميدون 3 اصابات واصابتين في جربة اجيم واصابة في جرجيس في تراجع ملحوظ للاصابات مع اصابة واحدة ايضا ببني خداش فيما لم تسجل اليوم سيدي مخلوف اية اصابة.وجاءت من بين هذه النتائج 23 حالة شفاء موزعة حسب المعتمديات بين 15 حالة شفاء بجرجيس و3 بميدون وحالتي شفاء بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان وحالة شفاء بمدنين الشمالية ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملية الى 939 حالة شفاء.وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بباجة الى 51 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة أمس الثلاثاء لامراة عمرها 80 عاما توفيت بالمستشفي الجهوى باجة ورجل توفي بالمستشفي المحلي في نفزة عمره 76 سنة ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة الى 1799 شخصا وسجلت امس ايضا 65 اصابة جديدة بكورونا منها 38 اصابة بمدينة باجة التى ما زالت تسجّل أعلى عدد للاصابات منذ اسابيع وتتوزع بقية الحالات على معتمديات مجاز الباب(8 حالات) وتستور (6 حالات )ونفزة(6حالات) وسجلت 3 حالات في كل من عمدون وتبرسق وحالة واحدة في قبلاط.من جهة اخري انخفضت نسبة الشفاء من الفيروس بالجهة لاول مرة منذ قرابة الاسبوع الى اقل من 67 بالمائة(66 فاصل 42 بالمائة) حيث بلغ عدد المتعافين 1195 شخصا .بلغ مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد منذ 15 مارس 2020 وإلى غاية الأمس 116 وفاة بولاية المنستير بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، و4854 إصابة منها 38 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة الثلاثاء 17 نوفمبر الجاريعلى الساعة الثامنة مساء وفق ما ذكره اليوم لــ(وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببّة.وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 8 إصابات بزرمدين، و5 إصابات بطبلبة، و5 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات ببني حسان، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالساحلين، وإصابة واحدة بقصر هلال، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني.وسجلت الجهة منذ مارس 2020 وإلى غاية 17 نوفمبر الجاري 3460 حالة تعاف منها 83 حالة شفاء جديدة و1278 شخصا حاملا لفيروس كورونا المستجد.واستكمل على مستوى ولاية المنستير منذ 15 مارس 2020 وإلى غاية 17 نوفمبر الجاري 26 ألفا و632 شخصا مدّة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري في حين يواصل 3133 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي و103 أشخاص فترة الحجر الصحي الاجباري وفق المدير الجهوي للصحة.