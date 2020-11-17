نحو مزيد دعم التعاون الثنائي العسكري التونسي الفرنسي

وات -

استقبل صباح اليوم 17 نوفمبر 2020 وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بمقر الوزارة سفير فرنسا بتونس André PARANT. وتناول اللقاء مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين وتنويع مجالاته.ووفق بلاغ لوزالاة الدفاع. أشاد وزير الدفاع الوطني بثراء التعاون الثنائي العسكري ونوعيته، مؤكدًا ضرورة الارتقاء به في مجالات الاستباق والتوقي من التهديدات غير التقليدية والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات ومهمات حفظ السلام.ومن جهته أعرب السفير الفرنسي عن استعداد بلاده لمزيد دعم تونس في المجال العسكري مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين.كما أكد الجانبان حرصهما المشترك على انعقاد الدورة 28 للجنة المشتركة العسكرية التونسية الفرنسية خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجديدة.