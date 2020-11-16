صفاقس: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بداية الوباء بـ 10 حالات وفاة جديدة

وات -

سجّلت ولاية صفاقس 10 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" دفعة واحدة، في أعلى نسبة تعرفها الجهة منذ ظهور الوباء مما جعل العدد الجملي للوفيات جراء هذا الفيروس المستجد يقفز إلى 148 حالة وفاة، وفق ما جاء في تحيين الحالة الوبائية في صفاقس الصادر اليوم الاثنين عن الإدارة الجهوية للصحة.وعرف سجل المصابين بالجهة، وفق ذات التحييين، 65 حالة إيجابية جديدة من مجموع 240 تحليلا مخبريا تم إنجازهم بتاريخ يوم أمس الأحد وهو ما رفع إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة بالجهة منذ ظهور الجائحة إلى 5323 حالة.في المقابل سجلت 115 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من الوباء في الجهة إلى 4142 شخصا.ويقيم حاليا بقسم العناية المركزة (وحدة إنعاش كوفيد) بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 9 مصابين، وبقسم "كوفيد أوكسجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، 73 مريضا، وبالمصحات الخاصة 45 مريضا.