الموسيقيون في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة بداية من 16 نوفمبر

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قرّرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الدخول في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة بداية من يوم غد الاثنين 16 نوفمبر.وأصدرت النقابة، بيانا اليوم الأحد، دعت من خلاله منظوريها إلى تنفيذ اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة، على خلفية ما اعتبرته "تراجع الحكومة عن قرار عودة الأنشطة الثقافية بداية من يوم 15 نوفمبر".وكانت وزارة الصحة أصدرت بلاغا، أمس السبت، جاء فيه أن رئيس الحكومة قرّر مواصلة العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في 29 أكتوبر الماضي، خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة ما عدى مؤسّسات التكوين والتعليم بمختلف أصنافها التي تستأنف نشاطها العادي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بها.واعتبرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة هذا القرار بأنه "لا يراعي الوضعيات الاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها القطاع من فنانين وموسيقيين ومتداخلين من المهن المجاورة".وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي أعلن يوم 4 نوفمبر الحالي، خلال مجلس وزاري مضيّق، عن جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الثقافي، من ضمنها "اعتماد بروتوكول صحي خاص بالأنشطة الثقافية ابتداء من 15 نوفمبر 2020 مع مراعاة تطور الوضع الصحي".