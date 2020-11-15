توقيف 20 شخصا في مظاهرات داعمة لترامب بواشنطن

الأناضول -



أصيب شرطيين اثنين خلال التظاهرات وتعرض شخص من ذوي البشرة السمراء للطعن بسكين ..

أوقفت الشرطة الأمريكية، 20 شخصا على الأقل في المظاهرات التي شهدتها العاصمة واشنطن، دعما للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واحتجاجا على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.وشارك، مساء السبت، مئات الآلاف في مظاهرات كبيرة، رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعربوا فيها عن تأييدهم لترامب.وشهدت التظاهرات أعمال عنف واشتباك بالأيدي لاسيما مع عناصر من حركة "حياة السود مهمة" ومجموعات أخرى مناهضة، قرب البيت الأبيض؛ أسفرت عن طعن شخص من ذوي البشرة السوداء بسكين، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وذكرت الوكالة أن الشرطة أوقفت حتى الساعة (11:45 ت.غ) ما لا يقل عن 20 شخصا على خلفية التورط في أعمال عنف.ونقلت عن مسؤولين ـ لم تسمهم ـ قولهم إن التوترات "امتدت حتى صباح الأحد، ونتج عنها أيضا إصابة شرطيين اثنين".وأضافوا أنه تم توجيه تهم متنوعة للموقوفين بينها الاعتداء وحيازة أسلحة.والسبت، ظهر دونالد ترامب بمسيرة "مليونية" مؤيدة له في واشنطن.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "كاميراتها رصدت ترامب، وهو داخل سيارة كانت تمر بمكان تجمع أنصاره في ساحة الحرية بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن".وشن ترامب حربا قضائية للطعن بالنتائج في ولايات عدة. ويؤكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير.والجمعة، عزز منافسه جو بايدن، انتصاره بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتا)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306.ويقف الرئيس ترامب الآن عند 232 صوتا، بعد أن كسب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين سابقا، هي كل من أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.