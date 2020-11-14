التمديد في الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة

وات -

قرر رئيس الحكومة مواصلة العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة ما عدى مؤسّسات التكوين والتعليم بمختلف أصنافها التي تستأنف نشاطها العادي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بها، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم السبت عن وزارة الصحة.وجاء هذا خلال جلسة عمل التأمت بمقرّ وزارة الصحّة، بحضور ممثلي الهيئة العلميّة وممثلي الوزارات المعنيّة، خصّصت لتقييم نجاعة الاجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تمّ اتّخاذها بتاريخ 29 أكتوبر.وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أقر في 29 أكتوبر الماضي إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة.كما دعا المشيشي، كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، يومي السبت والأحد.وشملت قرارات رئيس الحكومة، في هذا السياق، غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع التأكيد على ضرورة احترام طاقة الاستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.وتضمنت القرارات منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل.