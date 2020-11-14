فريق شبيبة القيروان ينتدب المدافع المحوري حسام سليمان

وات - اعلنت هيئة شبيبة القيروان انها تعاقدت مع المدافع المحوري محمد حسام سليمان (32 سنة) لموسم واحد وكان حسام سليمان لعب الموسم الماضي مع نادي الكوكب السعودي.
وسبق لسليمان ان لعب في عدة فرق تونسية على غرار الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي وترجي جرجيس كما انتمى حسام سليمان لفريقي ابها وهجر السعوديين وكانت الشبيبة الرياضية القيروانية تعاقدت قبل ذلك مع المهاجم فؤاد الخرايفي ( 29 سنة ) إلى غاية جوان 2022 .
ويستعد فريق شبيبية القيروان لخوض دورة رباعية في اطار باراج البقاء في بطولة الرايطة المحترفة الاولى..
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وسبق لسليمان ان لعب في عدة فرق تونسية على غرار الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي وترجي جرجيس كما انتمى حسام سليمان لفريقي ابها وهجر السعوديين وكانت الشبيبة الرياضية القيروانية تعاقدت قبل ذلك مع المهاجم فؤاد الخرايفي ( 29 سنة ) إلى غاية جوان 2022 .
ويستعد فريق شبيبية القيروان لخوض دورة رباعية في اطار باراج البقاء في بطولة الرايطة المحترفة الاولى..
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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