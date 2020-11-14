فريق شبيبة القيروان ينتدب المدافع المحوري حسام سليمان

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اعلنت هيئة شبيبة القيروان انها تعاقدت مع المدافع المحوري محمد حسام سليمان (32 سنة) لموسم واحد وكان حسام سليمان لعب الموسم الماضي مع نادي الكوكب السعودي.وسبق لسليمان ان لعب في عدة فرق تونسية على غرار الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي وترجي جرجيس كما انتمى حسام سليمان لفريقي ابها وهجر السعوديين وكانت الشبيبة الرياضية القيروانية تعاقدت قبل ذلك مع المهاجم فؤاد الخرايفي ( 29 سنة ) إلى غاية جوان 2022 .ويستعد فريق شبيبية القيروان لخوض دورة رباعية في اطار باراج البقاء في بطولة الرايطة المحترفة الاولى..