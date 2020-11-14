قبلي: تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية وتخصيص قسم للكوفيد بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات

وات -

اكد مدير المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي فيصل الظريف ل(وات) انه سيتم في وقف لاحق من اليوم السبت تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بالمصحة، ليمكن من الاسراع في اجراء تحاليل الكشف عن الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد قصد معاضدة قطاع الصحة العمومية في مجابهة هذه الجائحة، مبينا ان المخبر قادر على انجاز ما بين 100 و200 تحليل في اليوم .واشار المصدر ذاته الى ان المصحة العسكرية قامت بتخصيص قسم لمرضى الكوفيد يحتوي على 4 اسرة انعاش و8 اسرة اكسجان، وبين انه تم تعزيز المصحة بعدد من التقنيين السامين في التخدير والانعاش من قبل الادارة العامة للصحة العسكرية التي ابدت استعدادها لدعم المصحة بالاطباء ان اقتضى الامر حتى تتمكن من الترفيع في طاقة استيعاب المرضى بحسب تطور الوضع الصحي بالجهة واضاف ان الاسرة التي وفرتهم المصحة العسكرية خاصين اساسا بالعسكريين وحاملي بطاقات العلاج العسكرية، الا انه في صورة تطور الوضع الوبائي فبالامكان معاضدة قطاع الصحة العمومية في استقبال المرضى قدر الامكان.