النادي الرياضي البنزرتي يتعاقد مع اللاعب أيمن الطرابلسي لمدة موسمين

وات - افادت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي انها تعاقدت مع اللاعب أيمن الطرابلسي لمدة موسمين قادما من النجم الرياضي الساحلي وكان النادي البنزرتي تعاقد ايضا في الاسبوع الماضي مع اللاعب فهمي قاسم ( 27 سنة) لمدة موسمين.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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