النادي الرياضي البنزرتي يتعاقد مع اللاعب أيمن الطرابلسي لمدة موسمين

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افادت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي انها تعاقدت مع اللاعب أيمن الطرابلسي لمدة موسمين قادما من النجم الرياضي الساحلي وكان النادي البنزرتي تعاقد ايضا في الاسبوع الماضي مع اللاعب فهمي قاسم ( 27 سنة) لمدة موسمين.