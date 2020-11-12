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النادي الرياضي البنزرتي يتعاقد مع اللاعب أيمن الطرابلسي لمدة موسمين

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 21:04 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - افادت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي انها تعاقدت مع اللاعب أيمن الطرابلسي لمدة موسمين قادما من النجم الرياضي الساحلي وكان النادي البنزرتي تعاقد ايضا في الاسبوع الماضي مع اللاعب فهمي قاسم ( 27 سنة) لمدة موسمين.


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