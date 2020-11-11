رئيس الحكومة يدعو الجهات الصحية المعنية والخبراء الى الاستعداد التام لاستعمال اللقاح ضد فيروس كورونا إذا ثبتت فاعليته

وات -

دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، الجهات الصحية المعنية، والخبراء، الى الاستعداد التام لاستعمال اللقاح ضد فيروس كورونا إذا ثبتت فاعليته، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بجلبه الى تونس في أقرب الآجال، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة وأشار رئيس الحكومة، لدى اشرافه على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، الى اخر البحوث العلمية في المخابر الصحية العالمية المنكبة على فيروس كوفيد-19 في إشارة الى لقاح شركة "فايزر"، في مراحله المتقدمة، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية باللقاح الواعد للغاية .وأوضح المشيشي، في ذات السياق، أن تواتر اجتماعات الهيئة يأتي لمتابعة الوضع الوبائي، وتطوره حسب الأرقام لتشخيص الوضعية الحينية للحالة الوبائية بالبلاد حسب المعطيات المتوفرة، وتدارس السيناريوهات المطروحة، مشيرا إلى أن ما تتناقله القنوات التلفزية عن وجود حالة انفراج مجانب للواقع يشار الى ان مدير معهد باستور تونس، وعضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الهاشمي الوزير، قد افاد، امس الثلاثاء، في تصريح (لوات)، أن المخبر الأمريكي " فايزر" لتصنيع الأدوية، قد تمكن يوم 9 نوفمبر، بالتعاون مع شركة" بيونتك " الألمانية من تسجيل نسبة90 بالمائة من نجاعة لقاح فيروس "كورونا" المستجد، على مستوى النتائج الأولية للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية، وهي مرحلة ما قبل التسويق، مؤكدا ان اللجنة العلمية، تتابع مستجدات مختلف المخابر الكبرى في العالم، ومن بينها المخبر الأمريكي الذي حقق هذه النتائج التي وصفها بـ "المذهلة" .