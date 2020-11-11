القيروان: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب الحكومة بالايفاء بتعهداتها السابقة إزاء الجهة وبحقها في تنمية عادلة

وات -

طالب الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، الحكومة بالايفاء بتعهداتها السابقة ازاء الجهة، مؤكدا تمسكه بقرارات المجلس الوزاري بتاريخ 30 نوفمبر 2017 لفائدة الولاية وبحق الجهة في تنمية عادلة وبتفعيل المشاريع المعطلة.وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، بحسب نص البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه، عن "استيائه من تصريحات رئيس الحكومة الاخيرة"، معتبرا انه "رغم ما قدمه من تبريرات فان ذلك يؤكد غياب الجهة في وعيه الباطني والسياسي".وحذر الاتحاد الجهوي، من تواصل تجاهل مطالب الجهة، مشيرا الى انه "في تعمد رئيس الحكومة استثناء ولاية القيروان، اعتداء على حق الجهة وتجاهل لشرعية مطالبها النابعة من وعود كاذبة للجهة من طرف الحكومات المتعاقبة"، كما أكد استعداده لخوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن حق جهة القيروان في التنمية والعيش الكريم.ويأتي هذا البيان، على خلفية تصريحات رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اثر اتفاق الكامور ، والتي اعلن فيها عن انطلاق الحوار وتنظيم مجالس وزارية في عدد من الولايات التي تعاني من اشكاليات تنموية دون ذكر ولاية القيروان، التي تتذيل اسفل مراتب التنمية في البلاد.يذكر ان عددا من أهالي القيروان، عبروا عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تجاهل الحكومة وتواصل تهميشها رغم ماتعانيه من تردي وضعيتها التنموية وتفاقم بطالة شبابها.ويشار، أيضا، الى ان رئاسة الحكومة أوضحت في بلاغ لها، مساء امس الثلاثاء، ان التمشي الذي تم اعتماده لحل "أزمة الكامور" سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية.