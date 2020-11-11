تقلص العجز التجاري بقيمة 5726,5 مليون دينار حتى موفى اكتوبر 2020

وات - تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة 2020، بقيمة 5726,5 مليون دينار (م د) ليصبح في حدود 10780- م د، مقابل 16506,5- م د خلال نفس الفترة من سنة 2019، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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