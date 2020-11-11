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تقلص العجز التجاري بقيمة 5726,5 مليون دينار حتى موفى اكتوبر 2020

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 13:45 قراءة: 0 د, 12 ث
وات - تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة 2020، بقيمة 5726,5 مليون دينار (م د) ليصبح في حدود 10780- م د، مقابل 16506,5- م د خلال نفس الفترة من سنة 2019، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء


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