المهدية: إنقاذ 36 مهاجرا غير نظامي على بعد 10 أميال من شواطئ مدينة الشابة

وات -

تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية، فجر اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 36 مهاجرا غير نظامي على متن مركب على بعد 10 أميال من شواطئ مدينة الشابة، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري لـ"وات".وأوضح المتحدث أن المركب ظلّ يراوح مكانه لأكثر من يوم ونصف ثم غرق بعد نصف ساعة فقط من تدخل وحدات الحرس البحري وانقاذ المجموعة.وبيّن نفس المصدر أنه تم إيقاف جميع الأشخاص الذين على كانوا على متن المركب وينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء فرد واحد يحمل الجنسية التونسية وهو أصيل منطقة العامرة من ولاية صفاقس.ولاحظ، في ذات الإطار، أن 14 من بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من جنس الإناث ومن بينهم إمرأة حامل، و16 ذكورا، و5 أطفال لا تتعدى أعمارهم الـ3 سنوات.ولفت المتحدث إلى أن عملية الاجتياز انطلقت من سواحل منطقة اللوزة من معتمدية جبنيانة ولاية صفاقس فيما جرى اقتياد المجتازين إلى ميناء الشابة.هذا وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.