وزير الصحة :سيتم تعزيز ولاية باجة بعدد من أطباء الاختصاص ضمن 38 خطة خلال سنة 2021

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أفاد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعزيز ولاية باجة بعدد من أطباء الاختصاص ضمن 38 خطة للأطباء المقيمين خلال سنة 2021.وتشمل الاختصاصات 8 أطباء في اختصاص التوليد و7 في التخدير والانعاش و3 أطباء في اختصاص القلب 3 لطب العيون و3 آخرين لطب الأطفال وطبيبين اثنين في اختصاصات الجراحة العامة وجراحة العظام والبيولوجيا الطبية والطب النفساني، وفق ما ذكره الوزير.وأكد في اجابته على سؤال شفاهي للنائبة بمجلس الشعب سهير العسكري، حول اسباب تأخر انجاز مستشفى متعدد الاختصاصات بولاية باجة، أن وزارة الصحة راسلت رئاسة الحكومة حول الاخلالات، التي أدت الى تأخر انجاز المشروع، مشيرا، الى أن مجلسا وزاريا سيعقد في الغرض.وأشار وزير الصحة، الى أن الوزارة أدخلت المؤسسات الصحية بالخط الأول من ولاية باجة في منظومة التكفل بمرضى كورونا، معتبرا، أن المنظومة الصحية لا تقيم وزنا للفرق بين المستشفيات الجهوية في رعاية المرضى والمستشفيات ذات الصنف الجامعي.وبين أن الفرق الوحيد في التمييز بين صنفي المؤسسات الصحية يمكن في وجود طبيب استشفائي جامعي بكل قسم في المستشفيات الجامعية خلافا للمستشفيات الجهوية.من جهتها عبرت النائبة سهير العسكري، عن قلقها ازاء ما وصفته ب"تردي وضعية القطاع الصحي بولاية باجة"، داعية، الى احداث مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات بالجهة من أجل ضمان اسداء الخدمات الصحية بالجهة.