الجريبي تنسّق مع الرئيسين المديرين العامين للتلفزة والإذاعة برنامج "عزيمة" الوطنيّ للوقاية من وباء كورونا محور لقاء

باب نات -

استقبلت ثريا الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني ظهر اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 محمد لسعد الداهش رئيس مدير عام التلفزة التونسية ورئيس مدير عام الإذاعة التونسية بالنيابة والذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين.ويأتي اللقاء في إطار الإعداد لإطلاق برنامج عزيمة الوطنيّ للوقاية من وباء الكورونا والحدّ من آثاره السلبية والذي تقوده الوزارة بالشراكة مع منظّمات المجتمع المدني وعدد من الوزارت والهياكل المتدخّلة.واستعرضت الوزيرة خلال اللّقاء الإطار العامّ لبرنامج عزيمة ومختلف أهدافه التي تقوم أساسا على توفير وسائل الوقاية وتعميمها وتوزيعها، والتّوعية والتّحسيس بضرورة الوقاية وآليّاتها، وحماية الفئات الهشة من مسنّين ومصابين بأمراض مزمنة وفاقدي المناعة وحاملي الإعاقة، والتكفّل الطبّيّ المبكّر بالمصابين باعراض كوفيد 19 في منازلهم تفاديا لتعكّر حالتهم، وتثمين البحث العلمي ودعم مبادرات المجتمع المدني وابتكاراته الهادفة إلى التصدي لفيروس كورونا.وشدّدت الوزيرة على ضرورة تكاتف كلّ الجهود لإنجاح هذا البرنامج بما يضمن الحدّ من التداعيات السّلبية لوباء كورونا في تونس، وخصوصا حماية أرواح المواطنين.من جانبه رحّب رئيس مدير عام التّلفزة التّونسية ورئيس مدير عام الإذاعة التونسيّة بالنّيابة بتركيز جهود مختلف الأطراف الحكوميّة والمدنيّة عبر مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني.كما اكّد الاستعداد للانخراط في المبادرة ودعم خطّتها الاتّصاليّة وذلك في إطار إتّفاقيتي شراكة بين الطّرفين.