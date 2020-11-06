ملف عمال الحضائر: وزير الشؤون الاجتماعية يدعو البرلمان الى تقديم مبادرة تشريعية لتعديل سقف الانتدابات في الوظيفة العمومية المحدد ب 45 سنة

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أوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان الاتفاق الأخير المبرم بشأن ملف عمال الحضائر، مكن من انتداب 31 الفا من عمال الحضائر في الوظيفة العمومية، في حين لم يتسن انتداب 15 الفا و280 اخرين ممن تجاوز سنهم 45 سنة، بسبب الأوامر المنظمة للوظيفة العمومية التي تحدد سن 45 سقفا للانتدابات بهذا القطاع .وفي رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم الجمعة للحوار مع اعضاء من الحكومة، دعا الطرابلسي البرلمان الى تقديم مبادرة تشريعية تمكن من ادخال تعديلات على قانون الوظيفة العمومية والأوامر المنظمة بما يتيح حذف سقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، المحدد بـ 45 سنة وأقر بان استثناء هذه الفئة من عمال الحضائر من الانتداب سيخلف وضعيات اجتماعية صعبة، مشددا في المقابل على ان الحكومة مطالبة رغم ذلك باحترام القوانين والأوامر المنظمة للوظيفة العمومية ودعا النواب الى ضرورة التعجيل بتقديم هذه المبادرة التشريعية لمطالبة الحكومة باجراءات استثنائية تتعلق بتعديل الاوامر المنظمة للوظيفة العمومية، لتجاوز هذا الحاجز الذي يحول دون مضي السلطة التنفيذية قدما في هذا الملف وذكر بان التوصل الى اتفاق يحل اشكالية عمال الحضائر استغرق ما يقارب 4 سنوات من النقاش والمفاوضات بين الحكومات المتعاقبة والاطراف المعنية ونواب الشعب.