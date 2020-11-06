النجم الساحلي يمدد عقد فرج القرماني الى موفى عام 2025

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اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " انه مدد عقد لاعبه فرج القرماني الى موفى عام 2025.وكان القرماني لعب الموسم الماضي في صفوف نادي حمام الانف في نطاق الاعارة.وكان فريق جوهرة الساحل مدد ايضا عقد لاعب الوسط محمد الحاج محمود الى موفى عام 2025 وياتي هذا التمديد في اطار سياسة التشبيب التي انطلق النجم الساحلي في اعتمادها بالتعويل على مجموعة من اللاعبين الذين برزوا مع فريق النخبة على غرار بهاء الدين السلامي وصالح الحرابي وايوب عياد والغيني علي سوما.ويستهل النجم الساحلي الذي لا يزال يبحث عن مدرب موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالتنقل الى عاصمة الجلاء لملاقاة النادي البنزرتي في اطار الجولة الافتتاحية المقررة يوم 21 نوفمبر الجاري.