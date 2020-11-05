النجم الساحلي يمدد عقد لاعب وسطه محمد الحاج محمود الى غاية 2025

وات -

مدد لاعب الوسط محمد الحاج محمود عقده مع النجم الساحلي الى غاية 2025 حسب ما كشف عنه فريق جوهرة الساحل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الخميس.ويعتبر محمد الحاج محمود (20 عاما) من العناصر الواعدة المتخرجة من مركز تكوين النجم الساحلي وقد نجح خلال الموسم الماضي في تثبيت نفسه في التشكيلة الاساسية.وياتي تمديد عقد محمد الحاج محمود في اطار سياسة التشبيب التي انطلق النجم الساحلي في اعتمادها بالتعويل على مجموعة من اللاعبين الذين برزوا مع فريق النخبة على غرار بهاء الدين السلامي وصالح الحرابي وايوب عياد والغيني علي سوما.ويستهل النجم الساحلي الذي لا يزال يبحث عن مدرب موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالتنقل الى عاصمة الجلاء لملاقاة النادي البنزرتي في اطار الجولة الافتتاحية المقررة يوم 21 نوفمبر الجاري.