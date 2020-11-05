البنك المركزي: خدمة الدين الخارجي المتراكمة تتقلص بنسبة 16 بالمائة مع موفى أكتوبر 2020

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تقلصت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 16 بالمائة لتصل الى 9ر6 مليار دينار مع موفى أكتوبر 2020، وفق احصائيات أصدرها البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس.وتراجعت العائدات السياحية المتراكمة بنسبة 62 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر1 مليار دينار، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020، مقابل 8ر4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2019.وسجلت عائدات العمل ارتفاعا طفيفا بنحو 10 بالمائة لتناهز 7ر4 مليار دينار.وبلغ الاحتياطي من العملة الصعبة 2ر21 مليار دينار، الى غاية يوم 3 نوفمبر 2020، أي ما يعادل 146 يوم توريد، مقابل 18 مليار دينار (102 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة.وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية، يوم 4 نوفمبر 2020، مستوى 21ر6 بالمائة مقابل 82ر7 بالمائة في السنة الفارطة.