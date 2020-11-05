النادي البنزرتي يضم فهمي قاسم والجزائري اشرف بودرام

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اعلن النادي البنزرتي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الخميس عن تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي فهمي قاسم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما من نادي العروبة السعودي.وكان فهمي قاسم (26 عاما) لعب سابقا في النجم الساحلي والاتحاد المنستيري والملعب التونسي ومستقبل قابس.كما اعلن النادي البنزرتي عن انتدابه للمدافع الجزائري لنادي مولودية العلمة اشرف بودرامة لمدة موسمين.ويستهل النادي البنزرتي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستنطلق يوم 21 نوفمبر الجاري باستضافة النجم الساحلي.