النادي البنزرتي يضم فهمي قاسم والجزائري اشرف بودرام

وات - اعلن النادي البنزرتي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الخميس عن تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي فهمي قاسم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما من نادي العروبة السعودي.
وكان فهمي قاسم (26 عاما) لعب سابقا في النجم الساحلي والاتحاد المنستيري والملعب التونسي ومستقبل قابس.
كما اعلن النادي البنزرتي عن انتدابه للمدافع الجزائري لنادي مولودية العلمة اشرف بودرامة لمدة موسمين.
ويستهل النادي البنزرتي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستنطلق يوم 21 نوفمبر الجاري باستضافة النجم الساحلي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكان فهمي قاسم (26 عاما) لعب سابقا في النجم الساحلي والاتحاد المنستيري والملعب التونسي ومستقبل قابس.
كما اعلن النادي البنزرتي عن انتدابه للمدافع الجزائري لنادي مولودية العلمة اشرف بودرامة لمدة موسمين.
ويستهل النادي البنزرتي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستنطلق يوم 21 نوفمبر الجاري باستضافة النجم الساحلي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 214485