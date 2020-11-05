مروان العباسي: القطاع البنكي يدعم الاقتصاد الوطني والمؤسسات التي طلبت تمويلات حصلت عليها

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قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إنّ القطاع البنكي يساند الاقتصاد التونسي وان 90 بالمائة من المؤسسات التي طلبت التمويل تمكنت من الحصول عليها.وشدد العباسي، خلال جلسة حوار مع مجلس نواب الشعب، الخميس، على ان المشكل الكبير امام المؤسسات الاقتصادية، هو عدم وضوح الرؤية، بفعل التذبذبات السياسية مما يعيق عمل المستثمر التونسي والاجنبي على حد السواء ويدفعم الى العزوف عن الاستثمار واعتبر العباسي، في ذات السياق، ان البنك المركزي قام بعدة اجرءات منذ سنة 2011 من اجل دعم الاقتصاد بشكل سريع لكن عديد القطاعات ستعيش فترة صعبة مما يتطلب تدخل مختلف الهياكل لانقاذ الؤسسات الاقتصادية وشدد على ضرورة ايجاد اجراءات لدعم القطاع السياحي ووضعها في اطار رؤية جديدة معتبرا ان ازمة كوفيد -19 تشكل فرصة لايجاد فرص حقيقية للاصلاح.كما لفت الى ضرورة الحفاظ على النسيج الاقتصادي الذي تكون على مرّ عشرات السنين في تونس حتى لا تفقده البلاد بسبب هذه الجائحة