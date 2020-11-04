منوبة: تقديرات بانتاج 4 آلاف طن من الزيتون وتراجع الصابة بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط

وات -

قدرت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة، إنتاج 4 آلاف طن من الزيتون خلال الموسم الحالي، مع تراجع بحوالي 70 بالمائة مقارنة بصابة الموسم المنقضي، الذي بلغ فيه الانتاج 15 ألف طن، مع تراجع صابة الزيت الى 800 طن خلال هذا الموسم، مقابل 3 آلاف طن خلال الموسم الفارط، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، المندوب الجهوي للفلاحة، الهادي الحمروني.وأوضح الحمروني، في تصريح لـ"وات"، خلال انعقاد جلسة الاستعداد للموسم، الملتئمة عشية اليوم بمقر الولاية، أنّه تم اقتراح تاريخ 09 نوفمبر الجاري لانطلاق موسم جني الزيتون بالجهة، وذلك حسب نضج الثمار، وبهدف انتاج نوعية جيدة والتمكن من خدمة الارض وتقليم الاشجار في آجالها.وأضاف، ان هذا الموسم من المؤمل ان يوفر ايام عمل لفائدة 2700 عامل وعاملة لمدة شهر، نظرا لتواضع حجم الصابة المتأتية من غابة الزياتين البالغة مساحتها الجملية، 12130 هكتارا، بما يمثل 55 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة، مشيرا الى أنه سيتمّ فتح 15 معصرة بطاقة تحويل جملية تقدر بـ700 طن يوميا، وبطاقة خزن تقدر بـ1860 طنا، منها 3 معاصر تقليدية، مع توفير اليد العاملة وطاقة الخزن الكافية.وتمّ خلال الجلسة، ضبط روزنامة زيارات تفقد للمعاصر من قبل لجنة مشتركة لمعاينة وضعيتها ومدى جاهزيتها، واقتراح العمل على تنظيم محلات قبول الزيتون من طرف مصالح التجارة ونقابة المعاصر، مع إسناد رخص قانونية للمناشر وتفعيل الرقابة من الهياكل المتخصصة ومزيد تنظيم وتأمين نقل اليد العاملة الخاصة بجني الزيتون.