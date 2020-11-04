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وزارة التربية تضبط مواعيد اختبارات دورتي الباكالوريا 2021

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 22:02 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - ضبطت وزارة التربية تاريخ انطلاق الدورة الرئيسية لاجراء اختبارات الباكالوريا يوم الاربعاء 16 جوان 2021 والايام الموالية له وكذلك تاريخ دورة المراقبة يوم الثلاثاء 6 جويلية القادم حسب قرار وزير التربية فتح سلاوتي الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 أكتوير 2020 وأورد الفصل الرابع من قرار وزير التربية المنشور بالرائد الرسمي تاريخ افتتاح ترسيم المترشحين عبر الشبكة التربوية يوم 1 نوفمبر الجاري واختتامه يوم 30 نوفمبر 2020 .


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