نابل: رئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف يؤكّد رفعه قضية في التشهير والاساءة للغير ضدّ عضو مجلس نواب اتهمته بالفساد

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دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل، عادل علية، عضو مجلس نواب الشعب عن جهة نابل التي كانت وجهت له اتهامات مباشرة بالفساد وذكرته بالاسم في جلسة الحوار مع الحكومة ليوم 26 اكتوبر الى "التخلي عن الحصانة البرلمانية ليفصل القضاء في ما اثارته من اتهامات"، مبرزا انه "التجأ باسمه وباسم الاتحاد الجهوي الى القضاء ورفع قضية في التشهير والاساءة للغير على شبكات التواصل الاجتماعي والادعاء بالباطل".ونفى عادل علية، خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد بحضور الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي خصّصت، على حد قوله، "لإنارة الرأي العام بحقيقة ادعاءات عضو مجلس نواب الشعب"، كل الاتهامات الموجهة اليه، قائلا إنها " ادعاءات باطلة وتهم القيت جزافا ولا دليل عليها"، متحديا عضو مجلس نواب الشعب أن تقدم اي ادلة على اتهاماتها".واعتبر علية ان الاتهامات التي اطلتقتها عضو مجلس نواب قد جاءت في اطار "حملة ممنهجة لضرب مصداقية المنظمات الوطنية وخاصة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للشغل بنابل في علاقة بوالي نابل".واستغرب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل، عباس الحناشي، من جهته، إقدام عضو مجلس نواب الشعب على استغلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتوجيه اتهامات لرئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الاعراف دون تقديم اي دليل، داعيا النائب الى التوجّه للقضاء بالملفات او الادلة التي بحوزتها.واعتبر ان هذه الاتهامات بالفساد "هي اتهامات واهية والملفات التي تثار لا دليل عليها"، مشيرا إلى أن حضوره الندوة الصحفية يأتي "لمساندة زميله رئيس الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية"، بما يؤكد العلاقات "الطيبة بين الطرفين الاجتماعيين ووجود حوار دائم بينهما رغم بعض الاختلافات التي لم تحُل دون فضّ عديد الاشكاليات في علاقة العمّال بالاعراف".وتابع " حملة الهرسلة تستهدف اليوم رئيس منظمة الاعراف ولا غرابة ان تشمل غدا الاتحاد الجهوي للشغل".وكانت عضو مجلس نواب الشعب، ايمان بالطيب، قد اعلنت في مداخلتها في جلسة الحوار مع الحكومة ليوم 26 سبتمبر وجود " ملفات فساد" جلعت من الجهة "وكر فساد" ووجود "شبهات تكوين وفاق اجرامي في معتمدية الهوارية".وقالت " توجد في ولاية نابل شبكة من الموظفين الفاسدين في كل ادارة تابعة لشخص نافذ يطلق على نفسه اسم الوالي الحقيقي لولاية نابل واسمه، عادل علية، (رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)،" متّهمة إياه بأنه "العقل المدبر للفساد في نابل"، وفق تعبيرها.