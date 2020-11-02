   Abdelhalim Hafed - موعود  

عبير موسي تسجل رفقة عدد من المحامين تظلما بالمحكمة الابتدائية تونس 1 على خلفية تصريحات محامي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في حقهم

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 18:30 قراءة: 0 د, 47 ث
وات - قامت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة بالبرلمان عن الحزب، اليوم الإثنين، مصحوبة بعدد من المحامين ورئيس فرع المحامين بتونس، بتسجيل تظلم بمكتب النائب الأول لرئيسة المحكمة الابتدائية تونس 1 ، على إثر رفض القاضية المتعهدة بملف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تسجيل التصريحات التكفيرية التي وجهها لهم محامي الاتحاد، في محضر الجلسة.

وأفادت موسي، في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بأن المحامي الذي ترافع عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قام بتكفيرهم صراحة، ونعتهم ب "المصابين بفوبيا لا إله إلا الله والدين الإسلامي"، مؤكدة أنها قامت رفقة عدد من المحامين بتسجيل احتجاجهم لدى رئيسة الجلسة مباشرة في قاعة الجلسة، والتقدم بشكاية إلى فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.


ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحصول على توضيحات من المحكمة الابتدائية تونس 1.

وكانت موسي، قد صرحت أوائل سبتمبر الماضي، بأنها رفعت قضية استعجاليه لإيقاف أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بما فيها أنشطته المشبوهة بجامعة الزيتونة.



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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 214289

Legitme  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 10h 43m |           
ما يوكلش الخبز للجيعانين

Fessi425  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 21h 48m |           
ناقص كمامة لهذه الكلبة

Raisonnable  (United States)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 20h 13m |           
ملا جرثومة ناتنة.
الله يكفي تونس شرها.
ما نتمنولهاش عركة مع القضقاضى اما بساراحة هذه عار على تونس وعلى حرايرها و ترابها و حتى حيواناتها. الله يهزها علينا و بدون فتنة



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