عبير موسي تسجل رفقة عدد من المحامين تظلما بالمحكمة الابتدائية تونس 1 على خلفية تصريحات محامي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في حقهم

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قامت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة بالبرلمان عن الحزب، اليوم الإثنين، مصحوبة بعدد من المحامين ورئيس فرع المحامين بتونس، بتسجيل تظلم بمكتب النائب الأول لرئيسة المحكمة الابتدائية تونس 1 ، على إثر رفض القاضية المتعهدة بملف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تسجيل التصريحات التكفيرية التي وجهها لهم محامي الاتحاد، في محضر الجلسة.وأفادت موسي، في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بأن المحامي الذي ترافع عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قام بتكفيرهم صراحة، ونعتهم ب "المصابين بفوبيا لا إله إلا الله والدين الإسلامي"، مؤكدة أنها قامت رفقة عدد من المحامين بتسجيل احتجاجهم لدى رئيسة الجلسة مباشرة في قاعة الجلسة، والتقدم بشكاية إلى فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحصول على توضيحات من المحكمة الابتدائية تونس 1.وكانت موسي، قد صرحت أوائل سبتمبر الماضي، بأنها رفعت قضية استعجاليه لإيقاف أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بما فيها أنشطته المشبوهة بجامعة الزيتونة.