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منوبة: تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 11:09 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - سجلت ولاية منوبة اليوم الاثنين، 16 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و05 وفيات امس الاحد، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات) واضافت قدور أنّه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين الجديدة ووادي الليل والمرناقية وطبربة (13 حالة)، يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 570 حالة منها 568 محل ايواء ذاتي وحالتي ايواء بالمؤسسات الاستشفائية وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة (144 حالة) ومنوبة (142 حالة)، ووادي اللّيل (86 حالة)، ودوار هيشر (66 حالة)، والجديدة (47 حالة)، والمرناقية (41 حالة)، وبرج العامري (24 حالة)، والبطان (20 حالة) يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1115 اصابة، و82 حالة وفاة و463 حالة شفاء.

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