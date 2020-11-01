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منوبة: 05 حالات وفاة جديدة بكورونا منها اب وابنه، وزوجة فقدت زوجها خلال هذا الاسبوع

Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 17:43 قراءة: 1 د, 2 ث
وات - سجّلت ولاية منوبة اليوم الاحد ، 05 حالات وفاة إضافية جراء فيروس كورونا في طبربة والدندان والجديدة والمرناقية ، وذلك حسب معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
وتتعلق الوفيات المسجلة بامرأة تبلغ من العمر 89 سنة بمعتمدية الجديدة، أعلمت عائلتها عن وفاتها مساء أمس السبت بمستشفى الرابطة وثبتت إصابتها بفيروس كورونا بعد اربعة ايام من وفاة زوجها بنفس الفيروس.

وسجلت معتمدية طبربة بدورها حالتي وفاة في عائلة واحدة ، تتعلق الاولى بكهل يبلغ من العمر 56 سنة كان توفي الجمعة بالمنزل، وتم اخضاع جثمانه لاختبار الكوفيد بمستشفى شارنيكول ، ليتوفي والده البالغ من العمر81 عاما صبيحة اليوم بالمنزل ايضا بعد اصابته بنفس الفيروس.

كما توفيت مواطنة تبلغ من العمر 73 سنة اصيلة الدندان بعد ايوائها بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة وثبوت اصابتها بفيروس كورونا.
وسجلت معتمدية المرناقية ،حالة وفاة جديدة لامرأة تبلغ من العمر 72 عاما كان توفيت امس بمستشفى الرابطة ، وذلك بعد ايوائها هناك ،واخضاعها لاختبار الكوفيد 19 الواردة نتيجته ايجابية .
وتقوم بلديات طبربة والجديدة والدندان والمرناقية بمتابعة من اعوان حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بعمليات الدفن والتي تتواصل حتى مساء اليوم ،وذلك وفق البروتوكول الصحي .
وبتسجيل حالات الوفاة الجديدة يبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في الجهة 82 حالة، فيما سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1094 اصابة ، و463 حالة شفاء.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214209

IndependentMen  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 55m |           
بعد إصابتي بمرض كورونا حبيت نقول حاجة، بربي معادش تقولو الكورونا grippe و متضرش و متعمل شيء!!!
والله مرض خايب برشة، مرض يخسرنا الي نحبوهم و تخزرلهم و متنجمش تعمل شيء حتى كيف يتوافاو متنجموش تشوفهم و تودعوهم..
مرض وجيعتو قوية حتى النفس كيف تجبدو يوجع، كيف السكينة تشق القلب مع كل نفس، حتى كيف تتعدى مرحلة الخطر تقعد مرهوج راسك يوجع وجيعة قوية برشة بدنك الكل يوجع رواريك مفاصلك تخزر للدنيا مرهوج حتى بعد مدة تقعد آثار خايبة مرض يضر كل شي في بدنك ياكل الرواري كيف السوس،
معناش إمكانيات جملة باش نقاوموه انت و زهرك كان وصلت للانعاش شوف فما بلاصة شوف لا، و الأعمار الكل يضرها كيف الكبير كيف الصغير كل يوم تدعي ربي تطلع من الجماعة الي مناعتهم قوية و كل يوم تقنع روحك الي رواريك باش يغلبو باش يتنفسو كل يوم تدعي ربي تنقص الوجايع راسك و ذنيك قلبك كتافك ضهرك ساقيك معدتك كل شي يوجعك..
بربي ردو بالكم على رواحكم على والديكم على صغاركم راهو صعيب والله صعيب خذوه على محمل الجد بالحق عقمو ابعدو على كل شي ردو بالكم...
كل شي تنجم تعملو نهار اخر الخروج المحواس الماكلة كل شي تنجم تعوضو و توخرو الا صحتك متتعوضش جملة.
ربي يحمي الناس الكل

Fessi425  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 17h 53m |           
حتى أبي توفي بالكوفيد19 منذ خمسة أيام و لا حول و لا قوة إلا بالله و الله يرحمهم جميعا و يكتبهم من الشهداء



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