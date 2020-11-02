نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس "كورونا" بمختلف ولايات الجمهورية

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* ولاية الكافتم اليوم الاثنين الاعلان عن اصابة 32 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الجملي للإصابات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 1432 حالة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 36 حالة وفاة، وانهى 1104 اشخاص فترة الحجر الصحي وتماثلوا للشفاء، في حين لايزال 328 شخصا يخضعون للاجراء الصحي* ولاية منوبةسجلت ولاية منوبة اليوم الاثنين، 16 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و05 وفيات امس الاحد، وارتفع بذلك عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 570 شخصا (568 محل ايواء ذاتي وحالتي ايواء بالمؤسسات الاستشفائية)، مع العلم ان الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة 1115 اصابة، و82 حالة وفاة و463 حالة شفاء.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات على، طبربة (144 حالة) ومنوبة (142 حالة)، ووادي اللّيل (86 حالة)، ودوار هيشر (66 حالة)، والجديدة (47 حالة)، والمرناقية (41 حالة)، وبرج العامري (24 حالة)، والبطان (20 حالة)* ولاية المنستيرسجلت ولاية المنستير 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الإصابات إلى 3821 إصابة، و56 حالة تعاف جديدة لتتطور جملة حالات الشفاء إلى 2744 حالةوتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 18 إصابة بطبلبة، و7 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالمكنين، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بجمال، وإصابتين بالساحلين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بزرمدين، وتعدّ الجهة حاليا 996 حالة حاملة للفيروس* ولاية سوسةسجلت ولاية سوسة امس الاحد 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات الى 151 حالة منذ ظهور الوباء، بالاضافة الى تسجيل 84 إصابة جديدة (منها إصابتين لمواطنين وافدين من الخارج) ليرتفع العدد الجملي للمصابين الى 5685 مصاباوبلغ عدد المصابين الذين اتموا فترة الحجر الصحي 2725 شخصا بينما ما زال 2650 مصابا ب"كوفيد 19" تحت المراقبة الطبية، الى جانب 127 مريضا من سوسة و13 مريضا من ولايات أخرى الذين تم ايواؤهم في مؤسسات استشفائية من بينهم 42 مريضا يرقدون في اقسام الإنعاش، وبلغ في المقابل عدد المتعافين 2878 شخصا* ولاية صفاقسسجلت ولاية صفاقس 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا مما يرفع عدد الوفيات الى 96 حالة، بالاضافة الى تسجيل 83 اصابة جديدة ليرتفع العدد الجملي الى 3783 اصابة، مع تسجيل 20 حالة شفاء جديد ليصبح عدد المتعافين 2605 متعافينوتشير الإحصائيات إلى وجود 58 مصابا بوحدة "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و73 مريضا بالمصحات الخاصة بالجهة، و08 مصابين بقسم العناية المركزة الخاصة بمرضى "كورونا" في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة* ولاية مدنينسجلت ولاية مدنين حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليلة امس الاحد لمسن (67 سنة) مقيم منذ فترة باحد مستشفيات الجهة، لتكون بذلك حالة الوفاة الثالثة التى يقع تسجيلها خلال يومين، وهو ما يرفع عدد الوفيات الى 26 حالة منذ ظهور الفيروسوسيتم خلال هذا الاسبوع توزيع عدد من التحاليل السريعة على اقسام الاستعجالي لاعتماد هذه التقنية في الكشف والتقصي عن فيروس "كورونا"* ولاية سليانةتم امس الاحد بولاية سليانة الاعلان عن اصابة 30 شخصا بفيروس "كورونا" وتتوزع الإصابات بين 13 حالة بمكثر و6 حالات بالكريب و5 حالات بسليانة المدينة و3 حالات ببوعرادة وحالتين بقعفور وحالة بسيدي بورويس، وارتفع بذلك عدد الإصابات منذ بداية الجائحة الى 546 إصابة و18 حالة وفاة.* ولاية قفصةتوفّيت مساء امس الأحد بالمستشفى الجهوي بقفصة امرأة (79 سنة) من معتمدية قفصة الجنوبية، بسبب إصابتها بفيروس "كورونا"، وبوفاتها يكون الفيروس قد أودى بحياة 21 شخصا من الولاية تم تسجيل اكبر عدد منها بمعتمدية قفصة الجنوبية (11 وفاة)، فيما تتوزّع بقيّة الوفيّات على معتمديات القصر والرديف (بحالتي وفاة بكلّ واحدة منهما)، والمظيلة والقطار وقفصة الشمالية سيدي عيش المتلوي وأم العرائس، بمعدّل وفاة واحدة بكل معتمدية.كما تم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل مجموع المصابين إلى 744 مصابا، من بينهم 374 لازالوا يحملون الفيروس ويقيمون إما بمنازلهم أو بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية، ويقيم 12 مصابا بقسمي "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان.* ولاية نابلسجلت ولاية نابل امس الاحد حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات إلى 81 حالة منذ بداية الجائحة، وتعود حالة الوفاة الاولى لامرأة (85 سنة) أصيلة معتمدية بني خلاد وتعاني من أمراض مزمنة، في حين تعود الوفاة الثانية لامرأة (94 سنة) أصيلة معتمدية قربة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا منذ ثلاثة ايام وتوفيت امس الاحدكما تم تسجيل 105 حالات إصابة محلية جديدة بالفيروس تتوزع حسب المعتمديات على 28 حالة بنابل و11 حالة بالحمامات و9 حالات ببني خلاد و8 حالات بكل من بني خيار ومنزل تميم وسليمان و7 حالات بكل من قربة والهوارية و5 حالات بدار شعبان الفهري ومنزل بوزلفة و4 حالات بقرمبالية وحالتين بكل من حمام الغزاز وبوعرقوب وحالة واحدة بقليبية، وقد ارتفع بذك العدد الجملي للاصابات إلى 3780 حالة من بينهم 1397 حالة لاتزال حاملة للفيروس* ولاية تطاوينارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" إلى 333 حالة بعد الاعلان امس الاحد عن 04 اصابات جديدة تتوزع إلى حالتين في معتمدية غمراسن وحالة في معتمدية تطاوين الشمالية وحالة واحدة في معتمدية الصمار، ومازال 03 من المصابين يخضعون للعلاج في قسم "كوفيد-19"