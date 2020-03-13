رئيس الحكومة يعلن عن انعقاد ندوة الولاة السبت "لمزيد حث السلطات الجهوية وتوعيتها بأهمية العمل على فرض احترام إجراءات العزل الذاتي"

Vendredi 13 Mars 2020
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وات - قال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في كلمة توجّه بها مساء يوم الجمعة إلى الشعب التونسي، حول فيروس كورونا المستجد، إنه دعا إلى انعقاد ندوة الولاّة، غدا السبت، "لمزيد حث السلطات الجهوية وتوعيتها بأهمية العمل على فرض احترام إجراءات العزل الذاتي".
كما أعلن الفخفاخ في كلمته التي تم بثها عبر القنوات التلفزية المحلية، عن جملة من القرارات، أبرزها غلق كل الحدود البحرية لتونس وإلغاء كل الرحلات الجوية مع إيطاليا والإبقاء على رحلة أسبوعية جوية وحيدة مع فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا ومصر، إلى جانب تعليق أداء صلوات الجماعة، بما فيها صلاة الجمعة إلى غاية 4 أفريل 2020، فضلا عن غلق المقاهي والمطاعم والملاهي، بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.
يُذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت مساء الجمعة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للمصابين في تونس إلى 16 حالة مؤكدة.
وات - قال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في كلمة توجّه بها مساء يوم الجمعة إلى الشعب التونسي، حول فيروس كورونا المستجد، إنه دعا إلى انعقاد ندوة الولاّة، غدا السبت، "لمزيد حث السلطات الجهوية وتوعيتها بأهمية العمل على فرض احترام إجراءات العزل الذاتي".
كما أعلن الفخفاخ في كلمته التي تم بثها عبر القنوات التلفزية المحلية، عن جملة من القرارات، أبرزها غلق كل الحدود البحرية لتونس وإلغاء كل الرحلات الجوية مع إيطاليا والإبقاء على رحلة أسبوعية جوية وحيدة مع فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا ومصر، إلى جانب تعليق أداء صلوات الجماعة، بما فيها صلاة الجمعة إلى غاية 4 أفريل 2020، فضلا عن غلق المقاهي والمطاعم والملاهي، بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.
يُذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت مساء الجمعة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للمصابين في تونس إلى 16 حالة مؤكدة.
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