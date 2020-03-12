شركة نقل تونس تشرع في عمليات تعقيم منتظمة للأسطول وتركيز كاميرات مراقبة حرارية بعدة محطات

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- شرعت شركة نقل تونس، بداية من مساء اليوم الخميس، في عمليات تعقيم وتطهير شاملة لأسطول الحافلات وعربات الميترو، العاملة على مختلف الخطوط الراجعة لها بالنظر، انسجاما مع مقتضيات الخطة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.وقال الرئيس المدير العام للشركة، أنيس الملولشي، خلال مواكبته لعمليات التطهير والتعقيم بمستودع الحافلات ببئر القصعة، "إن عمليات التعقيم ستكون منتظمة وبشكل يومي"، مبينا أنه بداية من الغد الجمعة، سيتم الشروع في تركيز كاميرات حرارية لقيس حرارة المسافرين ومستعملي أسطول الشركة، بالمحطات الكبرى، على غرار محطة برشلونة ومحطة تونس البحرية ومحطة الجمهورية، والتدرج بعد ذلك في تركيزها بمحطات الترابط وسائر المحطات الأخرى، بإشراف فريق لليقظة متكون من مختصين في الصحة والسلامة.وأفاد الملولشي بأن شركة نقل تونس، ستتولّى بالتوازي مع ذلك، توزيع وسائل وقاية على أعوانها والعاملين على مختلف خطوطها، لمزيد الاحتياط والتوقي، "اعتبارا لكون الشركة تمثّل أكبر ناقلة للمسافرين في إقليم تونس الكبرى، وهو مايفرض عليها الأخذ بكل الاحتياطات الضرورية لسلامة مستعملي أسطولها"، وفق تعبيره.ويقوم فريق من أعوان الشركة، الحاملين لزي خاص، بإجراء عملية مسح كاملة للحافلة وعربة الميترو، باستعمال سوائل للتنظيف تم اقتناؤها للغرض، وذلك تحت إشراف الفريق الطبي لشركة نقل تونس.https://youtu.be/