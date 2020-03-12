شركة نقل تونس تشرع في عمليات تعقيم منتظمة للأسطول وتركيز كاميرات مراقبة حرارية بعدة محطات

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 59 ث
وات - شرعت شركة نقل تونس، بداية من مساء اليوم الخميس، في عمليات تعقيم وتطهير شاملة لأسطول الحافلات وعربات الميترو، العاملة على مختلف الخطوط الراجعة لها بالنظر، انسجاما مع مقتضيات الخطة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
وقال الرئيس المدير العام للشركة، أنيس الملولشي، خلال مواكبته لعمليات التطهير والتعقيم بمستودع الحافلات ببئر القصعة، "إن عمليات التعقيم ستكون منتظمة وبشكل يومي"، مبينا أنه بداية من الغد الجمعة، سيتم الشروع في تركيز كاميرات حرارية لقيس حرارة المسافرين ومستعملي أسطول الشركة، بالمحطات الكبرى، على غرار محطة برشلونة ومحطة تونس البحرية ومحطة الجمهورية، والتدرج بعد ذلك في تركيزها بمحطات الترابط وسائر المحطات الأخرى، بإشراف فريق لليقظة متكون من مختصين في الصحة والسلامة.
وأفاد الملولشي بأن شركة نقل تونس، ستتولّى بالتوازي مع ذلك، توزيع وسائل وقاية على أعوانها والعاملين على مختلف خطوطها، لمزيد الاحتياط والتوقي، "اعتبارا لكون الشركة تمثّل أكبر ناقلة للمسافرين في إقليم تونس الكبرى، وهو مايفرض عليها الأخذ بكل الاحتياطات الضرورية لسلامة مستعملي أسطولها"، وفق تعبيره.
ويقوم فريق من أعوان الشركة، الحاملين لزي خاص، بإجراء عملية مسح كاملة للحافلة وعربة الميترو، باستعمال سوائل للتنظيف تم اقتناؤها للغرض، وذلك تحت إشراف الفريق الطبي لشركة نقل تونس.
https://youtu.be/
وات - شرعت شركة نقل تونس، بداية من مساء اليوم الخميس، في عمليات تعقيم وتطهير شاملة لأسطول الحافلات وعربات الميترو، العاملة على مختلف الخطوط الراجعة لها بالنظر، انسجاما مع مقتضيات الخطة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
وقال الرئيس المدير العام للشركة، أنيس الملولشي، خلال مواكبته لعمليات التطهير والتعقيم بمستودع الحافلات ببئر القصعة، "إن عمليات التعقيم ستكون منتظمة وبشكل يومي"، مبينا أنه بداية من الغد الجمعة، سيتم الشروع في تركيز كاميرات حرارية لقيس حرارة المسافرين ومستعملي أسطول الشركة، بالمحطات الكبرى، على غرار محطة برشلونة ومحطة تونس البحرية ومحطة الجمهورية، والتدرج بعد ذلك في تركيزها بمحطات الترابط وسائر المحطات الأخرى، بإشراف فريق لليقظة متكون من مختصين في الصحة والسلامة.
وأفاد الملولشي بأن شركة نقل تونس، ستتولّى بالتوازي مع ذلك، توزيع وسائل وقاية على أعوانها والعاملين على مختلف خطوطها، لمزيد الاحتياط والتوقي، "اعتبارا لكون الشركة تمثّل أكبر ناقلة للمسافرين في إقليم تونس الكبرى، وهو مايفرض عليها الأخذ بكل الاحتياطات الضرورية لسلامة مستعملي أسطولها"، وفق تعبيره.
ويقوم فريق من أعوان الشركة، الحاملين لزي خاص، بإجراء عملية مسح كاملة للحافلة وعربة الميترو، باستعمال سوائل للتنظيف تم اقتناؤها للغرض، وذلك تحت إشراف الفريق الطبي لشركة نقل تونس.
https://youtu.be/
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:26
|15:50
|12:36
|06:34
|05:08
|
14°
|14°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|14°-12
|25°-12
|19°-11
|18°-10
|21°-11
Follow @babnet_Tunisie
(110 416) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 587) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 335) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 148) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 228) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 383) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 223) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 022) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 010) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 344) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 131) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 197) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 950) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 643) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 42 569) لقد عرّاها تماما...
( 41 624) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 612) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 540) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 503) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
( 35 252) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Om Kalthoum - حكم علينا الهوى
Par:Mahdibey ( )
Sur: النائب حسان بلحاج ابراهيم عن حزب قلب تونس يتراجع عن استقالته من كتلة الحزب