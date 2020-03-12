المجلس الأعلى للقضاء يتخذ تدابير استثنائية بالمحاكم ، تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - قرر المجلس الأعلى للقضاء اتّخاذ تدابير إستثنائيّة بجميع المحاكم تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمرفق العام القضائي، وذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية، ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
وتتمثل هذه التدابير التى أصدرها المجلس الخميس في شكل مذكرة وجهها الى جميع مسؤولي المحاكم، في عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، وتعليق اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين، وتوجهات اللّجان المسحية الى حين اشعار اخر.
كما قرر تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي.
جناحي) على حالتها لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين ، واقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية المعلن عنها من وزارة الصحّة والتدابير الوقائية المعلنة من وزارة العدل، داعيا الى تعميم تدابير التعقيم وتركيز موزعات للسوائل المعقّمة والمعلقات التحسيسيّة في كل مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية.
وات - قرر المجلس الأعلى للقضاء اتّخاذ تدابير إستثنائيّة بجميع المحاكم تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمرفق العام القضائي، وذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية، ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
وتتمثل هذه التدابير التى أصدرها المجلس الخميس في شكل مذكرة وجهها الى جميع مسؤولي المحاكم، في عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، وتعليق اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين، وتوجهات اللّجان المسحية الى حين اشعار اخر.
كما قرر تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي.
جناحي) على حالتها لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين ، واقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية المعلن عنها من وزارة الصحّة والتدابير الوقائية المعلنة من وزارة العدل، داعيا الى تعميم تدابير التعقيم وتركيز موزعات للسوائل المعقّمة والمعلقات التحسيسيّة في كل مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية.
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Par:AlHawa (Germany )
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