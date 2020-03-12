كاس تونس لكرة القدم - تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

في المنستير- س 14 و30 الاتحاد المنستيري النادي الافريقيفي جرزونة - س 12 - دون حضور الجمهور النادي البنزرتي - اتحاد تطاوينفي القلعة الصغرى - س 14 القلعة الرياضية - وداد الحامةفي قفصة - س 12 قوافل قفصة - الملعب التونسيفي الشابة - س 14 هلال الشابة - سبورتينغ بن عروسفي صفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - جمعية جربةفي المتلوي - س 14 نجم المتلوي - النجم الساحليفي المرسى - س 14 و30 مستقبل المرسى - الترجي الرياضي