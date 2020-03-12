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كاس تونس لكرة القدم - تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - في ما يلي تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة هذا الاحد:


في المنستير- س 14 و30 الاتحاد المنستيري النادي الافريقي


في جرزونة - س 12 - دون حضور الجمهور النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين

في القلعة الصغرى - س 14 القلعة الرياضية - وداد الحامة

في قفصة - س 12 قوافل قفصة - الملعب التونسي

في الشابة - س 14 هلال الشابة - سبورتينغ بن عروس

في صفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - جمعية جربة

في المتلوي - س 14 نجم المتلوي - النجم الساحلي

في المرسى - س 14 و30 مستقبل المرسى - الترجي الرياضي

  
  
  

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