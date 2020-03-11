الحكومة ترصد 12 مليون دينار لوزارة الصحة في اطار خطة لمجابهة فيروس كورونا

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- رصدت الحكومة تمويلات لفائدة وزارة الصحة بقيمة 12 مليون دينار في إطار خطة تهدف الى مجابهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.وأفادت بن علية في تصريح لـ(وات) على هامش تنظيم ندوة صحفية بمقر الوزارة، أنه تم الى غاية الآن انفاق 4 مليون دينار من قبل الوزارة في اطار تنفيذ هذه الخطة، مبينة، أنه تم تخصيص هذه التمويلات لاقتناء مستلزمات طبية وتوفير الاحتياجات الصحية لمواجهة الفيروس.وأبرزت أن رئاسة الحكومة تتواصل آنيا مع الوزارة في اطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي من فيروس كورونا، مشيرة، الى أن شرط النجاح في التصدي للفيروس يتمثل في التزام المواطنين بالعزل الصحي الذاتي.وكشفت أن عدد الأشخاص الخاضعين للعزل يناهز حاليا 3 آلاف شخص في تونس، مذكرة بضرورة الالتزام بحفظ شروط الصحة الأساسية من أجل حماية صحة المواطنين من خطر العدوى.ويأتي تصريح نصاف بن علية، غداة اعلان وزارة الصحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى الوطني اليوم الأربعاء إلى 7 حالات مؤكدة بعد رصد حالة جديدة لشخص قادم من مصر .وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي أكد أن تونس ما تزال في مرحلة لا تبعث على القلق الكبير من الفيروس ولكن تتطلب الحذر الشديد خشية انتشاره بما يمكن من التصدي له بالإمكانيات المتاحة.