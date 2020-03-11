قفصة: توسّع دائرة الخاضعين للعزل الصحّي توقيّا من فيروس "كورونا" المستجدّ إلى 81 شخصا

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- توسّعت دائرة الاشخاص الخاضعين لإجراء العزل الصحّي الذاتي بولاية قفصة، في إطار التوقّي من فيروس "كورونا" المستجدّ وتفادي إنتشاره إلى 81 شخصا، حسب ما أعلن عنه، اليوم الاربعاء، المدير الجهوي للصحة سالم ناصري.وأكد ناصري لـ "وات" أنّ عدد الاشخاص الذين يخضعون منذ الاعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا يم 2 مارس الجاري وإلى غاية اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 لإجراء العزل الذاتي داخل منازلهم قد بلغ 81 شخصا بولاية قفصة، مشيرا إلى أن جميع المعزولين منذ بداية هذا الاسبوع هم أشخاص عادوا من إيطاليا عبر رحلات جوّية.ولفت هذا المسؤول إلى أنّ قسم المساعدة الطبّية الاستعجالية بقفصة لم يرفع منذ يوم الجمعة 6 مارس الجاري أيّة عينّة للتحليل من الاشخاص الخاضعين للعزل الذاتي "، بما يعني عدم ظهور أيّة أعراض على هؤلاء الاشخاص المعزولين على الاقلّ إلى حدّ اليوم "، حسب تأكيده.ويجدر التذكير بأن فرق قسم المساعدة الطبّية الاستعجالية بقفصة، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة للاتصال بالاشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض ورفع العيّنات منهم، تولّت خلال الفترة الممتدّة من 2 إلى 7 مارس الجاري، رفع 13 عيّنة وأرسلتها إلى المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة، وقد أثبتت نتائج التحاليل سلامة أصحابها من الفيروس، وهي عيّنات لأشخاص من المحيطين مباشرة بالمصاب وآخرين عادوا مؤخرا من إيطاليا.وأشار المدير الجهوي للصحّة بقفصة إلى أن الاشخاص الخاضعين للعزل الذاتي من بين عائلة المصاب الاوّل والمحيطين به سوف يخرجون من العزل بداية الاسبوع المقبل بعد إنقضاء فترة العزل التي تستمرّ 14 يوما .وتقوم فرق من إدارة الصحة الاساسية ومن فرق التدخل الطبّي السريع بقفصة بمتابعة الحالة الصحّية لهؤلاء المعزولين بشكل يومي إلى حين إنتهاء فترة العزل.