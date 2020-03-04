جندوبة: عزل صحي لشخصين في منزليهما كان قدما على متن في الباخرة الإيطالية

Mercredi 04 Mars 2020



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- اخضعت مصالح المندوبية الجهوية للصحة العمومية بجندوبة شخصين قدما من إيطاليا الأول عمره 60 سنة والثاني شاب في الثلاثين من عمره يشتبه في حملهما لفيروس كورونا الى العزل الصحي في منزليهما وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وكان الشخصان الخاضعان للعزل الصحي قد قدما في الباخرة التي ثبت ان احد ركابها حاملا للفيروس والذي يخضع للعزل الصحي ويتلقى علاجه .ووفق ذات المصدر فان وضعيتي الشخصين الخاضعين صحبة عدد من افراد عائلتهما الى العزل الصحي مطمئنة وان مصالح الصحة بالجهة قامت بكل التحاليل والإجراءات التي يستوجبها مثل هذا الاشتباه في انتظار استكمال مدة العزل اللازمة مضيفا ان شخصا اخر بمعتمدية طبرقة قدم مؤخرا عبر باخرة أخرى تم اخضاعه للتحاليل وقد تبين انه ليس حاملا لفيروس كورونا .و افاد المدير الجهوي بان الإدارة خصصت في المستشفيات الجهوية بكل من طبرقة وجندوبة وفرنانة والمستشفيات المحلية بفرنانة وغار الدماء وبوسالم أماكن عزل استعدادا لأي طارئ وانها وفرت كافة المعدات اللازمة للمرضين والعاملين بالمستشفى كما تم تجهيز المعبرين الحدوديين ملولة وببوش بالمعدات اللازمة فيما طلب من إدارة المطار الدولي طبرقة عين دراهم المتوقف عن العمل باعلام مصالح الصحة في حال هبوط احدى الطائرات به وكذلك بالنسبة للميناء البحري الذي يستقبل بين الحين والأخر يخوتا او مراكب صيد .