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وزير الصحة في أريانة: ''كل الاختبارات التي تمت على افراد عائلة المصاب بفيروس كورونا سلبية''

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح لـ(وات) اليوم الثلاثاء، ان "كل الفحوصات والتحاليل التي اجريت على افراد عائلة المصاب بفيروس "كورونا" (ستة اشخاص)، سلبية وذلك بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية لاسيما العزل الذاتي" ، مشيرا الى ان "المؤشرات الاولية للتونسي الوحيد المصاب تفيد بتحسن وضعه الصحي وعدم وجود اية مضاعات الى حد الان".

واعتبر المكي لدى زيارته ظهر اليوم الوحدة الصحية المختصة لاحتضان المصابين المحتملين بفيروس "كورونا" الجديد بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة ان "الوضع الوبائي العام في البلاد جيد"، داعيا المواطنين الى "التزام الهدوء وعدم الهلع خاصة وان نسبة تناهز 90 بالمائة من المصابين بالفيروس يتماثلون للشفاء رغم صعوبة تحديد الفترة الزمنية لتواصل الوباء قبل السيطرة عليه نهائيا" وفق تعبيره.


وشدد وزير الصحة في جانب اخر على "جاهزية الهياكل الصحية والمؤسسات الاستشفائية في مختلف جهات البلاد لاستقبال اية اصابات او اشتباه بفيروس "كورونا" الجديد بعد ان تم وضع خطة استراتيجية في الغرض قائمة بالاساس على الحملات التحسيسية للوقاية من الفيروس الوافد وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة وتعزيز الاطار البشري الطبي وشبه الطبي للتعاطي مع الفيروس بنجاعة وفاعلية" على حد قوله.

من جهته اكد المدير الجهوي للصحة باريانة عبد اللطيف الجمعي "اعتماد العزل الذاتي لخمسة افراد من عائلة واحدة بمنطقة المنيهلة ولستة اخرين من عائلة واحدة باريانة المدينة من الوافدين على متن الباخرة التي سجلت بها اول اصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدا "المتابعة الدقيقة لتطور وضعهم الصحي من خلال قياس يومي لحرارة اجسامهم ومراقبة مختلف الاعراض بالتنسيق مع الهياكل الامنية لضمان نجاح العزل بمنازلهم".
واكد الجمعي ان الوضع الصحي للاشخاص المعزولين مطمئن الى حد الان ولا وجود لاعراض الاصابة بالفيروس المعروفة وهي الحمى و السعال وتراخي الجسم المصاحب للحمى" نافيا تسجيل اية اصابات جديدة بالفيروس بولاية اريانة .

  
  
  

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