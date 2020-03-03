جلسة عمل لمديري ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية

Mardi 03 Mars 2020



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باب نات

- انعقدت جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي الثلاثاء 3 مارس 2020 وبحضور المديرين العامين ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية، تمحورت بالخصوص حول تدارس السبل الكفيلة بضمان حسن سير المرفق العمومي للصحة مع الإيفاء بتعهّداته تجاه المتعاملين معه بما يمكن من تأمين أرقى مستوى للخدمات الصحية للمواطن.كما أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تحسين قدرات المستشفيات العمومية لمجابهة كل الطوارئ من خلال توفير كل الموارد المتاحة وإحكام التصرف فيها.وكان وزير الصحة أكد في تصريح اعلامي سابق , أن التنسيق جار مع مختلف الوزارات المتدخلة وباشراف من رئاسة الحكومة، ومنها وزارة التربية لاعتماد تدابير وقائية أكثر صرامة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الخارجية من أجل التنسيق بشأن المباريات الرياضية الدولية التي قد تشهد توافد جماهير من الخارج، فضلا عن قيام وزارة المالية بصرف الاعتمادات الخاصة بخط التمويل المخصص لهذا الطارئ.وأكد عبد اللطيف المكي ان المصاب بفيروس "كورونا" حالته مستقرة حاليا، لافتا إلى أن نسبة الشفاء من هذا المرض مرتفعة جدا ولا يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إلا في حالات قليلة لا تتجاوز 2 بالمائة وتتعلق غالبا بضعيفي المناعة من كبار السن والمصابين بضيق التنفس.