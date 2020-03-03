جلسة عمل لمديري ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 57 ث
باب نات - انعقدت جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي الثلاثاء 3 مارس 2020 وبحضور المديرين العامين ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية، تمحورت بالخصوص حول تدارس السبل الكفيلة بضمان حسن سير المرفق العمومي للصحة مع الإيفاء بتعهّداته تجاه المتعاملين معه بما يمكن من تأمين أرقى مستوى للخدمات الصحية للمواطن.
كما أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تحسين قدرات المستشفيات العمومية لمجابهة كل الطوارئ من خلال توفير كل الموارد المتاحة وإحكام التصرف فيها.
وكان وزير الصحة أكد في تصريح اعلامي سابق , أن التنسيق جار مع مختلف الوزارات المتدخلة وباشراف من رئاسة الحكومة، ومنها وزارة التربية لاعتماد تدابير وقائية أكثر صرامة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الخارجية من أجل التنسيق بشأن المباريات الرياضية الدولية التي قد تشهد توافد جماهير من الخارج، فضلا عن قيام وزارة المالية بصرف الاعتمادات الخاصة بخط التمويل المخصص لهذا الطارئ.
وأكد عبد اللطيف المكي ان المصاب بفيروس "كورونا" حالته مستقرة حاليا، لافتا إلى أن نسبة الشفاء من هذا المرض مرتفعة جدا ولا يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إلا في حالات قليلة لا تتجاوز 2 بالمائة وتتعلق غالبا بضعيفي المناعة من كبار السن والمصابين بضيق التنفس.
باب نات - انعقدت جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي الثلاثاء 3 مارس 2020 وبحضور المديرين العامين ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية، تمحورت بالخصوص حول تدارس السبل الكفيلة بضمان حسن سير المرفق العمومي للصحة مع الإيفاء بتعهّداته تجاه المتعاملين معه بما يمكن من تأمين أرقى مستوى للخدمات الصحية للمواطن.
كما أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تحسين قدرات المستشفيات العمومية لمجابهة كل الطوارئ من خلال توفير كل الموارد المتاحة وإحكام التصرف فيها.
وكان وزير الصحة أكد في تصريح اعلامي سابق , أن التنسيق جار مع مختلف الوزارات المتدخلة وباشراف من رئاسة الحكومة، ومنها وزارة التربية لاعتماد تدابير وقائية أكثر صرامة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الخارجية من أجل التنسيق بشأن المباريات الرياضية الدولية التي قد تشهد توافد جماهير من الخارج، فضلا عن قيام وزارة المالية بصرف الاعتمادات الخاصة بخط التمويل المخصص لهذا الطارئ.
وأكد عبد اللطيف المكي ان المصاب بفيروس "كورونا" حالته مستقرة حاليا، لافتا إلى أن نسبة الشفاء من هذا المرض مرتفعة جدا ولا يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إلا في حالات قليلة لا تتجاوز 2 بالمائة وتتعلق غالبا بضعيفي المناعة من كبار السن والمصابين بضيق التنفس.
En continu
- Hier 22:34 أول إصابة بـ''كورونا'' في المغرب
- Hier 20:29 عام و8 اشهر سجنا في حق امام المرسى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:18
|15:45
|12:38
|06:47
|05:21
|
17°
|17°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-11
|15°-11
|21°-12
|19°-11
|13°-7
Follow @babnet_Tunisie
(109 308) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 445) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 248) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 72 882) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 063) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 935) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 658) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 695) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 273) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 684) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 202) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 384) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 951) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 677) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 793) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 322) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 486) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 229) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 492) لقد عرّاها تماما...
( 34 719) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:incuore (Tunisia )
Sur: وزارة التربية تنفي ما راج حول إمكانية تقديم عطلة الربيع بأسبوع