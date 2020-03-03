الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم البيئي بتونس من 14 إلى 20 مارس 2020

Mardi 03 Mars 2020



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- تُقام الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم البيئي بتونس من 14 إلى 20 مارس الحالي بالعاصمة، ليجوب بعدها 12 مدينة تونسية حتى موفى شهر أكتوبر القادم.ويفتح هذا الحدث السنوي السينمائي الثقافي والتوعوي بالشراكة مع المكتبة السينمائية، المجال لمناقشة الإشكاليات البيئية عبر منصة لتبادل الأفكار والآراء، إلى جانب برمجة ثرية من العروض السينمائية التونسية والأجنبية.ويقدم مجموعة من الخبراء تجاربهم في المجال البيئي في وقت تطرح فيه المسألة البيئيّة كتحدّي هام للسنوات القادمة على المستويين المحلي والدولي، وذلك بصفتهم منظّمي أحداث ثقافية واتّصاليين قصد حث الجمهور الواسع وخاصة الشباب منهم على خلق مناخ من الوعي والرغبة في حماية المحيط من خلال السينما.وستفتح القرية البيئية بمدينة الثقافة، وهي إحدى أهم فعاليات مهرجان الفيلم البيئي بتونس، أبوابها أمام الجمهور للقاء مكونات المجتمع المدني الملتزمة بقضايا البيئة والفاعلة في مجال الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للطفل على غرار ورشات التكوين ومسرح العرائس.وتعقد الهيئة المنظمة لمهرجان الفيلم البيئي بتونس ندوة صحفية يوم الخميس 5 مارس بمدينة الثقافة للكشف عن برنامج النسخة الثالثة من المهرجان.تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة السينمائية البيئية تأسست سنة 2018 وتهدف إلى فهم القضايا البيئية ومناقشتها والبحث عن حلول للتحديات البيئية، بالإضافة إلى دعم صانعي الأفلام للاهتمام بقضايا البيئة.