طارق الشريف: المؤسسات الاقتصادية بدأت تستشعر نقصا في امدادات المواد الاولية جراء تفشي فيروس''كورونا''

Samedi 29 Février 2020



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وات

- قال رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية " كونكت" طارق الشريف ، السبت، ان عددا من المؤسسات بدأت تستشعر نقصا في وصول المواد الأولية جراء تفشى فيروس "كورونا " المتجدد.وارجع الشريف الذي يشرف على منظمة مهنية أحدثت منذ سنة 2010 و تضم عددا هاما من رجال الأعمال، هذا الإضطراب الى تراجع وتيرة الحركة التجارية على مستوى الموانئ والمطارات وهو أمر "طبيعي".ولفت الشريف الى ان فيروس "كورونا " يمكن ان يكون له انعكاسات على الحركة السياحية عبر العالم مما قد يفضى الى "تراجع عدد السياح الوافدين الى تونس.واضاف ، في سياق آخر ، ان نسق زيارات الأعمال تراجعت في اتجاه تونس او الى الخارج ، خلال الفترة الأخيرة ، نظرا لإتساع رقعة " كورونا " عالميا .وشدد في المقابل ، على أهمية ، اليقظة على مستوى الموانئ والمطارات وكذلك المعابر الحدودية ، والتعامل بصرامة مع كل المظاهر المتعلقة بفيروس "كورونا" .